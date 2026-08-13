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FRANCE

OM : Cinq départs de plus font trembler le mercato marseillais !

Par Louis Chrestian - 13 Août 2026, 10:31
OM : Cinq départs de plus font trembler le mercato marseillais !

Déjà contraint de vendre avant de pouvoir recruter, l’OM n’aurait pas encore suffisamment dégraissé son effectif. Cinq départs supplémentaires pourraient être nécessaires d’ici la fermeture du mercato.

Le mercato reste totalement bloqué

On vous en parlait mardi : l’arrêt du mercato marseillais offrait une chance inattendue aux minots de Bruno Genesio. La situation est désormais encore plus préoccupante puisque l’OM ne serait pas près de pouvoir passer à l’offensive.

Malgré les ventes de Traoré, Aubameyang, Rulli, Medina et Greenwood, qui ont rapporté plus de 70 M€, les contraintes imposées par la DNCG et l’UEFA continuent de peser. Selon une information de La Provence relayée ce jeudi, cinq joueurs supplémentaires pourraient devoir partir avant l’arrivée de la moindre recrue.

Aguerd et Hojbjerg en première ligne

Nayef Aguerd devrait être le prochain à quitter la maison phocéenne. Sa visite médicale serait déjà programmée à la Real Sociedad. Pierre-Emile Hojbjerg, dont le salaire pèse lourd, est également poussé vers la sortie. Après avoir refusé Newcastle, le Danois se verrait bien rejoindre l’AC Milan.

Leonardo Balerdi, Neal Maupay et Angel Gomes figurent aussi parmi les éléments susceptibles de partir. Problème pour la direction marseillaise : ces trois joueurs ne disposent actuellement que de très peu de touches, alors que le marché ferme ses portes dans deux semaines.

Une dernière grosse vente redoutée

Pour équilibrer définitivement ses comptes, l’OM pourrait même être contraint de sacrifier un titulaire important. Igor Paixao, Amine Gouiri ou Timothy Weah sont cités comme des candidats potentiels à une ultime grosse vente, même si le club espère éviter ce scénario.

Des discussions existent bien pour plusieurs recrues, mais aucune avancée formelle n’est attendue tant que le volet des départs ne sera pas réglé. Bruno Genesio doit donc encore patienter, avec la perspective d’une fin de mercato particulièrement agitée.

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