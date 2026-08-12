Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Si Bruno Genesio semble compter sur la jeunesse à l’OM, un défenseur lui rend bien en cette préparation estivale.

L’OM continue de préparer son effectif pour la nouvelle saison. Et Bruno Genesio peut compter sur une jeunesse ambitieuse qui cherche à gagner sa place dans le groupe professionnel.

Koum a convaincu Genesio et l’OM

Parmi les joueurs qui ont particulièrement séduit durant la préparation, Alexi Koum occupe une place importante.De retour à Marseille après un prêt particulièrement intéressant du côté de Valenciennes la saison dernière, Alexi Koum a rapidement montré ses qualités. Le jeune défenseur de 20 ans avait disputé 25 rencontres et délivré 2 passes décisives avec le club nordiste.

De retour sur la Canebière, le Franco-Camerounais a réalisé une préparation estivale convaincante. Bruno Genesio n’a d’ailleurs pas hésité à l’utiliser dans l’axe gauche de sa défense. Une polyvalence particulièrement intéressante pour le technicien marseillais.

Une solution pour épauler Emerson ?

Alexi Koum pourrait désormais avoir un véritable rôle à jouer dans l’effectif de l’OM. Selon Foot Mercato, le staff marseillais voit notamment en lui une solution crédible au poste de latéral gauche. Il pourrait ainsi être le suppléant d’Emerson Palmieri cette saison. Une perspective qui change forcément les plans concernant son avenir. Alors que plusieurs clubs souhaitaient obtenir son prêt cet été, l’OM aurait décidé de conserver son jeune défenseur.

La direction marseillaise aurait fermement repoussé les différentes propositions reçues pour Alexi Koum. Un choix qui témoigne de la confiance accordée au joueur. Le club ne souhaite donc pas le voir partir engranger du temps de jeu ailleurs. Au contraire, Marseille compte lui offrir la possibilité de progresser directement auprès du groupe professionnel. Une décision qui pourrait également permettre à l’OM de miser davantage sur ses jeunes talents.

Une prolongation bientôt proposée

Cette confiance devrait prochainement se concrétiser : FM affirme que la direction de l’Olympique de Marseille devrait offrir une prolongation de contrat à Alexi Koum. Une belle récompense pour le défenseur, qui a su profiter de la préparation pour convaincre Bruno Genesio et son staff.

Le club phocéen souhaite ainsi sécuriser l’avenir d’un joueur considéré comme l’une des belles réussites récentes de son centre de formation. À seulement 20 ans, Alexi Koum pourrait donc vivre une saison particulièrement importante. Son profil polyvalent lui permet de prétendre à une place dans la rotation défensive. Pour l’OM, conserver Koum représente aussi une manière de valoriser sa formation.