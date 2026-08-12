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OM Mercato : un ex du FC Barcelone pour remplacer Medina ! 

Par Bastien Aubert - 12 Août 2026, 07:20
Santiago Ramos Mingo
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Facundo Medina parti ce mardi au Bayer Leverkusen, l’OM s’est penché sur un éventuel remplaçant qui pourrait être un ancien défenseur du FC Barcelone.

Le départ de Facundo Medina oblige l’OM à réagir rapidement. Le défenseur argentin ayant rejoint le Bayer Leverkusen, le club phocéen étudie plusieurs profils pour renforcer son arrière-garde. 

Santiago Ramos Mingo dans le viseur

Selon Sport, l’une des pistes les plus sérieuses mènerait à Santiago Ramos Mingo (24 ans). Le défenseur argentin évolue actuellement à l’Esporte Clube Bahia et aurait séduit les dirigeants marseillais par son profil. Ramos Mingo possède notamment une expérience du FC Barcelone.

Le défenseur gaucher pourrait représenter une opération estimée autour de 12 millions d’euros, selon Sport. Une somme qui placerait le joueur parmi les pistes intéressantes étudiées par l’OM pour compenser le départ de Medina. Santiago Ramos Mingo possède plusieurs qualités qui pourraient correspondre aux exigences de Bruno Genesio.

Un profil parfaitement adapté à Genesio

Gaucher, agressif dans les duels et à l’aise dans les situations de un-contre-un, le défenseur argentin affiche également de solides statistiques. En Copa Libertadores, il aurait notamment remporté 76 % de ses duels. Son profil ne se limite toutefois pas à son impact défensif.

Sa qualité de relance et ses capacités de leadership constituent également des arguments importants pour l’OM. Ramos Mingo pourrait surtout être intéressant dans une équipe évoluant avec une ligne défensive avancée. Son agressivité et sa capacité à défendre en un-contre-un lui permettent de prendre davantage de risques derrière un bloc haut.

L’OM doit désormais accélérer

Des caractéristiques particulièrement intéressantes pour l’OM de Bruno Genesio, qui cherche à mettre en place un jeu basé sur un pressing coordonné et une certaine agressivité à la perte. Le profil de l’Argentin semble donc cocher plusieurs cases. Après le départ de Medina, le chantier défensif devient prioritaire pour l’OM. Santiago Ramos Mingo pourrait être l’une des solutions envisagées par les dirigeants olympiens.

Avec un prix annoncé autour de 12 millions d’euros, un profil gaucher et une expérience déjà intéressante malgré son jeune âge, l’Argentin présente en tout cas plusieurs arguments séduisants. Reste désormais à savoir si l’intérêt marseillais débouchera sur une véritable offensive. Après Medina, l’OM pourrait donc encore miser sur un défenseur argentin pour reconstruire sa défense.

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