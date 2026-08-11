Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Dans les petits papiers de l’OM au mercato, Jean-Clair Todibo (West Ham, 26 ans) ferait actuellement le forcing pour rejoindre Marseille cet été.

Le dossier Jean-Clair Todibo pourrait prendre une tournure particulièrement musclée. Le défenseur de 26 ans, passé notamment par le FC Barcelone et l’OGC Nice, serait toujours une cible de l’OM.

Todibo veut l’OM et rien que l’OM !

Cette fois, le joueur ne se contenterait pas d’attendre. Selon Calum Campbell, bien connu à Marseille et présenté comme proche de Pablo Longoria, Todibo aurait décidé de mettre la pression sur West Ham afin de provoquer son départ. D’après cette source, Jean-Clair Todibo aurait refusé de remplir certaines obligations médiatiques liées à West Ham la semaine dernière. Plus surprenant encore, il ne se serait pas présenté à certains rendez-vous avec le club anglais.

Une attitude qui pourrait être interprétée comme une manière de faire comprendre à ses dirigeants qu’il souhaite rapidement changer d’air. L’objectif serait clair : forcer son transfert à l’OM. Cette situation pourrait évidemment faire les affaires de l’OM. Le club phocéen cherche toujours à renforcer sa défense et Todibo représente un profil particulièrement intéressant. Après avoir connu la Ligue 1 avec Nice, le défenseur possède une solide expérience du haut niveau et connaît déjà parfaitement le championnat français.

Bras de fer en vue avec West Ham ?

Son arrivée permettrait également à l’OM de récupérer un joueur encore âgé de seulement 26 ans et capable de s’inscrire dans un projet sur plusieurs saisons. Reste désormais à savoir comment West Ham réagira à cette situation. Le club anglais ne semble pas forcément opposé à un départ de Todibo, mais souhaite naturellement obtenir les meilleures conditions possibles pour son transfert.

Le bras de fer pourrait donc rapidement s’intensifier si le joueur maintient sa position. Pour Marseille, l’enjeu sera surtout de trouver un accord financier avec les Hammers. Le dossier Todibo pourrait donc devenir l’un des feuilletons du mercato marseillais.