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FRANCE

FC Nantes Mercato : le nom du futur latéral gauche soufflé à l’oreille des Kita

Par Bastien Aubert - 11 Août 2026, 10:00
Clément Billemaz (Annecy)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

En quête d’un latéral gauche au mercato, le FC Nantes pourrait miser sur une bonne affaire en Ligue 2 cet été.

Le FC Nantes doit encore renforcer son couloir gauche avant la fin du mercato. Dans cette optique, les supporters des Canaris ont une idée bien précise.

Billemaz plaît aux supporters du FC Nantes 

Clément Billemaz, latéral gauche de 27 ans évoluant à Annecy, est particulièrement apprécié par certains suiveurs du club. « Typiquement le joueur qu’il nous faut à gauche ! Il est très bon. Même s’il faut mettre 2 millions d’euros », glisse le fidèle Ali Pacha.  Un profil qui pourrait donc représenter une solution intéressante pour Nantes. Billemaz pourrait également avoir l’avantage d’être relativement abordable.

Alors que le FC Nantes dispose de moyens limités pour recruter, le latéral annécien pourrait constituer une opération financièrement raisonnable. Le joueur possède par ailleurs l’expérience nécessaire pour tenter de franchir un nouveau cap dans sa carrière. Pour les Kita, l’idée d’aller chercher une bonne affaire dans les divisions inférieures pourrait donc être séduisante.

Le Mans passe à l’action

Mais le FC Nantes n’est pas le seul club à avoir repéré Clément Billemaz. Selon Le Dauphiné Libéré, Le Mans pousse fortement pour recruter le joueur d’Annecy. Le promu en Ligue 1 aurait intensifié son pressing ces dernières heures afin de convaincre le club haut-savoyard. Annecy réclamerait environ 1 million d’euros pour son joueur.

Une somme qui pourrait rendre le dossier particulièrement intéressant pour plusieurs prétendants. Le FC Nantes doit donc désormais décider s’il souhaite passer à l’action. Avec un besoin clairement identifié au poste de latéral gauche et un joueur évalué autour d’un million d’euros, Clément Billemaz pourrait correspondre au profil recherché par les Canaris. Mais Le Mans semble actuellement plus concret dans ce dossier.

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