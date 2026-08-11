Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Le FC Nantes pourrait voir Johann Lepenant (23 ans) quitter les Canaris au mercato estival pour retourner en Ligue 1.

Le mercato du FC Nantes pourrait connaître un nouveau mouvement dans les prochains jours. Johann Lepenant est désormais dans le viseur de l’OGC Nice. Selon L’Équipe, le club azuréen a entamé des démarches pour recruter le milieu nantais, qui correspond au profil recherché pour pallier la longue absence de Laurent Abergel.

L’OGc Nice passe à l’action pour Lepenant

Les premiers contacts entre les deux clubs auraient déjà été établis. Sous contrat avec le FC Nantes jusqu’en 2029, Johann Lepenant pourrait faire l’objet d’un prêt. C’est en tout cas sur cette base que les premières discussions entre le FC Nantes et Nice auraient débuté. Pour les Aiglons, l’objectif est clair : trouver rapidement une solution supplémentaire au milieu de terrain afin de compenser l’indisponibilité d’Abergel. Lepenant présenterait justement des caractéristiques correspondant aux attentes du staff niçois.

Pour le moment, Nice ne dispose pas de nombreuses solutions au poste. Djibril Coulibaly, Morgan Sanson et Issiaga Camara apparaissent comme les principales alternatives envisagées en interne. Hicham Boudaoui, lui, devrait quitter le club après les départs de Charles Vanhoutte, Tom Louchet et Gabin Bernardeau. Les dirigeants niçois cherchent donc à renforcer leur entrejeu. Et Johann Lepenant apparaît comme une piste particulièrement intéressante.

Le FC Nantes doit désormais trancher

Du côté du FC Nantes, la situation mérite forcément réflexion. Le milieu de 23 ans est encore sous contrat jusqu’en 2029 et représente un élément important de l’effectif. Un prêt pourrait toutefois lui permettre de bénéficier d’un temps de jeu conséquent dans un autre environnement, tout en conservant la maîtrise de son avenir.

Reste désormais à savoir si les dirigeants nantais accepteront de laisser partir leur joueur et dans quelles conditions. Les premiers échanges avec Nice sont en cours. L’OGC Nice a donc bien lancé les premières manœuvres pour Johann Lepenant, avec un prêt actuellement au cœur des discussions.