FC Nantes : parti libre, l’ancien Canari s’impose déjà en Europe

Arrivé libre au Hajduk Split après la fin de son contrat au FC Nantes, Mathieu Acapandié n’a pas tardé à trouver sa place. Le défenseur international malgache enchaîne les titularisations et joue déjà une qualification européenne avec le club croate.

Un départ libre après Nantes

En fin de contrat avec le FC Nantes en juin, Mathieu Acapandié a choisi la Croatie pour lancer véritablement sa carrière professionnelle. Le latéral de 21 ans s’est engagé avec le Hajduk Split, deuxième du dernier championnat croate, où il monte rapidement en puissance.

Son départ définitif de la maison Jaune et Verte s’inscrit dans un été mouvementé sur les bords de l’Erdre, également marqué par l’arrivée de Mathieu Cafaro.

INFO OUEST-FRANCE. Mercato FC Nantes : un défenseur quitte définitivement le club. — @dphelippeau https://twitter.com/dphelippeau/status/2085657769705664633

Déjà décisif sur la scène européenne

L’ancien Nantais a été lancé dès le début des qualifications européennes. Titulaire contre Žilina, il a délivré une passe décisive pour Brajković dès la 22e minute. Après l’élimination face à Pafos au tour suivant de l’Europa League, le Hajduk Split a été reversé en Conference League.

Acapandié a encore débuté lors du succès contre Žalgiris (5-2). D’après le bilan dressé par Tribune Nantaise, il totalise neuf apparitions sous ses nouvelles couleurs en comptant les deux rencontres amicales.

Sept matchs officiels et deux passes décisives

Dans le détail, le défenseur a disputé sept matchs officiels : quatre en barrages d’Europa League, deux en championnat et un en qualification de Conference League. Il affiche déjà deux passes décisives, sans avoir trouvé le chemin des filets.

Laissé sur le banc au coup d’envoi du dernier match de championnat afin de gérer son temps de jeu, il est entré en cours de rencontre. Une simple rotation dans un calendrier chargé pour celui qui s’est rapidement installé dans les plans du Hajduk Split.