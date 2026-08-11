À LA UNE DU 11 AOûT 2026
[12:20]RC Lens Mercato : après Ganiou, l’Europe s’arrache trois pépites des Sang et Or !
[12:00]ASSE Mercato : Cathro attend encore deux recrues, un attaquant ciblé en Suisse ! 
[11:40]Stade Rennais Mercato : c’est confirmé pour Dilane Bakwa ! 
[11:20]OM Mercato : un ex du FC Barcelone part au clash pour signer à Marseille !
[11:00]PSG : Luis Enrique lâche une énorme bombe sur son avenir 
[10:40]ASSE Mercato : le transfert de Stassin accéléré par le RC Lens ?
[10:20]OM Mercato : un transfert XXL bouclé ce mardi et ce n’est ni Höjbjerg ni Rulli ! 
[10:09]Flashback, il y a un an : Thauvin, promesse inachevée : quand le RC Lens rêvait encore en grand
[10:00]FC Nantes Mercato : le nom du futur latéral gauche soufflé à l’oreille des Kita
[09:40]OL – Sparta Prague : Fonseca sort le grand jeu dans son onze

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes : parti libre, l’ancien Canari s’impose déjà en Europe

Par Louis Chrestian - 11 Août 2026, 05:41
FC Nantes : parti libre, l’ancien Canari s’impose déjà en Europe

Arrivé libre au Hajduk Split après la fin de son contrat au FC Nantes, Mathieu Acapandié n’a pas tardé à trouver sa place. Le défenseur international malgache enchaîne les titularisations et joue déjà une qualification européenne avec le club croate.

Un départ libre après Nantes

En fin de contrat avec le FC Nantes en juin, Mathieu Acapandié a choisi la Croatie pour lancer véritablement sa carrière professionnelle. Le latéral de 21 ans s’est engagé avec le Hajduk Split, deuxième du dernier championnat croate, où il monte rapidement en puissance.

Son départ définitif de la maison Jaune et Verte s’inscrit dans un été mouvementé sur les bords de l’Erdre, également marqué par l’arrivée de Mathieu Cafaro.

Déjà décisif sur la scène européenne

L’ancien Nantais a été lancé dès le début des qualifications européennes. Titulaire contre Žilina, il a délivré une passe décisive pour Brajković dès la 22e minute. Après l’élimination face à Pafos au tour suivant de l’Europa League, le Hajduk Split a été reversé en Conference League.

Acapandié a encore débuté lors du succès contre Žalgiris (5-2). D’après le bilan dressé par Tribune Nantaise, il totalise neuf apparitions sous ses nouvelles couleurs en comptant les deux rencontres amicales.

Sept matchs officiels et deux passes décisives

Dans le détail, le défenseur a disputé sept matchs officiels : quatre en barrages d’Europa League, deux en championnat et un en qualification de Conference League. Il affiche déjà deux passes décisives, sans avoir trouvé le chemin des filets.

Laissé sur le banc au coup d’envoi du dernier match de championnat afin de gérer son temps de jeu, il est entré en cours de rencontre. Une simple rotation dans un calendrier chargé pour celui qui s’est rapidement installé dans les plans du Hajduk Split.

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot