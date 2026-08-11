FC Nantes : un gros coup dur frappe Laval avant les Canaris

Le FC Nantes se déplacera vendredi au stade Francis-Le-Basser pour affronter une équipe de Laval diminuée. Les Tangos devront notamment composer sans l’un de leurs défenseurs les plus importants, suspendu après son expulsion lors de la première journée.

Sidi Bane suspendu contre le FC Nantes

Déjà battu à Rodez (3-1) pour son entrée en lice, le Stade Lavallois a également perdu Sidi Bane. Le défenseur central de 22 ans a reçu un carton rouge direct après seulement 19 minutes de jeu, à la suite d’une intervention en position de dernier défenseur sur Mathis Touho.

Cette expulsion privera donc les Tangos de l’un de leurs cadres pour la réception du FC Nantes. Comme le rappelle Tribune Nantaise, David Vignes devra revoir sa charnière centrale dès la deuxième journée.

Un élément rapidement devenu incontournable à Laval

Passé par le BATE Borisov, le RC Lens et Annecy, Sidi Bane avait rejoint l’AVS Futebol SAD avant de rebondir librement en Mayenne l’hiver dernier. Le Sénégalais a disputé huit rencontres lors de la seconde partie de saison et s’est rapidement installé dans la défense lavalloise.

Après plusieurs départs enregistrés cet été, son rôle devait encore prendre de l’importance. Sa suspension arrive donc au mauvais moment pour Laval, face à des Canaris qui chercheront à profiter de cette défense remaniée.

Info Ouest-France : un défenseur quitte définitivement le FC Nantes. — @dphelippeau https://twitter.com/dphelippeau/status/2085657769705664633

Plusieurs solutions pour David Vignes

Pour remplacer Bane, l’entraîneur lavallois pourrait recentrer Mamadou Sidibé et titulariser Enzo Mouton au poste de latéral droit. Mattéo Commaret et Aboubacar Lô constituent les deux autres options à sa disposition.

Face à Rodez, Laval avait débuté avec Samassa dans le but, derrière Sidibé, Bane, Bianda et Gaudin. David Vignes devra désormais trouver le bon équilibre pour éviter que cette absence ne profite aux Nantais.