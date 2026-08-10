ASSE : la recrue à 3 M€ est officialisée et annonce la couleur !

L’AS Saint-Étienne a officialisé ce lundi l’arrivée de Tamar Svetlin en provenance de Korona Kielce. Le milieu slovène de 25 ans affiche déjà un objectif clair avec les Verts : retrouver la première division.

Le transfert de Svetlin est officiel

On vous en parlait ce lundi : l’arrivée d’une nouvelle recrue à l’ASSE était bouclée. Le dossier est désormais officiel puisque Tamar Svetlin s’est engagé avec les Verts.

Pour attirer l’international slovène, également convoité par le Lech Poznań, la direction stéphanoise a déboursé environ 3 M€. Il s’agit de la plus grosse vente de l’histoire de Korona Kielce, où le milieu était devenu un élément majeur.

Mercato ASSE Été 2026, épisode 7. Bienvenue chez toi, Tamar. — @LaMiseAuVert_ https://twitter.com/LaMiseAuVert_/status/2086814831387005416

« Mon but est de remonter en première division »

Dans ses premiers mots de néo-Vert, Svetlin n’a pas caché son enthousiasme. « Je suis vraiment excité de faire partie de cette nouvelle famille qui m’a déjà très bien accueilli. Je sais ce que ce club représente », a expliqué le natif de Ljubljana.

Le Slovène a surtout fixé le cap pour la saison à venir. « J’ai hâte d’être sur les terrains, de m’entraîner, de découvrir le groupe et de jouer avec ce maillot mythique. Mon but, comme celui de l’équipe, est de remonter en première division. »

Loïc Perrin souligne sa touche technique

Capable d’évoluer devant la défense ou dans un rôle de relayeur, Svetlin vient densifier l’entrejeu stéphanois. Loïc Perrin estime que son profil correspond parfaitement aux besoins du staff.

« C’est un joueur avec de la personnalité, qui va s’intégrer facilement. Sa touche technique, dans l’entrejeu, sera précieuse pour l’ensemble du collectif », a assuré le directeur sportif de l’ASSE. L’arrivée du Slovène va désormais rebattre les cartes au milieu de terrain.