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FRANCE

Stade Rennais : une grosse décision tombe pour l’avenir de Franck Haise

Par Wladimir DELCROS - 10 Août 2026, 16:44
Stade Rennais : une grosse décision tombe pour l’avenir de Franck Haise

Revenu en Bretagne en février dernier pour succéder à Habib Beye, Franck Haise s’inscrit déjà dans la durée au Stade Rennais. Le technicien français et ses deux adjoints ont étiré leur engagement avec le club breton.

Franck Haise lié à Rennes jusqu’en 2028

Le Stade Rennais a officialisé vendredi la prolongation de Franck Haise. Initialement sous contrat jusqu’en 2027, l’ancien entraîneur du RC Lens est désormais lié au club breton jusqu’en juin 2028, comme le rapporte Lensois.com.

Libre de tout contrat l’hiver dernier, le technicien avait rejoint Rennes le 18 février pour prendre la succession d’Habib Beye. Moins de six mois après son arrivée, la direction rennaise lui témoigne donc sa confiance en ajoutant une saison supplémentaire à son bail.

Son staff également récompensé

Franck Haise ne prolonge pas seul. Ses adjoints Lilian Nalis et Johann Ramaré ont eux aussi rempilé jusqu’en 2028. Le SRFC affiche ainsi sa volonté de conserver l’ensemble de son staff afin d’apporter de la stabilité à son projet sportif.

Le club a expliqué que les trois hommes étaient « déterminés à accompagner la progression du SRFC ». Une continuité assumée alors que Rennes poursuit sa préparation, marquée samedi par une défaite en amical contre Brentford.

Un signal fort avant la reprise

Cette prolongation permet au Stade Rennais de clarifier rapidement l’avenir de son entraîneur. La direction bretonne mise sur la continuité avant la reprise des compétitions officielles et donne à Franck Haise davantage de temps pour installer ses idées.

De retour dans une région qu’il connaît bien, le technicien de 55 ans dispose désormais d’un horizon dégagé pour poursuivre le travail entamé en février. Un choix structurant pour l’actualité du Stade Rennais et son projet à moyen terme.

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