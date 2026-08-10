OM : la piste offensive à 12 M€ résiste à la concurrence anglaise !

Toujours en quête d’un attaquant, l’OM n’aurait pas abandonné la piste menant à Albert Guðmundsson. Mais le prix de l’international islandais et la concurrence de deux clubs anglais compliquent sérieusement le dossier.

Guðmundsson reste dans le viseur de l’OM

Alors que Bruno Genesio attend encore plusieurs renforts, l’OM continue d’explorer le marché offensif. Selon les informations relayées par Foot01, le club phocéen reste intéressé par Albert Guðmundsson, à la recherche d’un nouveau défi.

Passé par le PSV Eindhoven, l’AZ Alkmaar et le Genoa avant de rejoindre la Fiorentina, le joueur de 29 ans présente un profil polyvalent. Sa valeur marchande, qui avait atteint 30 M€ en juin 2024, est depuis redescendue autour de 13 M€.

Un prêt pour contourner l’obstacle financier ?

Le coût de l’opération pourrait néanmoins refroidir la direction marseillaise. L’attaquant islandais serait estimé à un peu plus de 10 M€, avec un montant évoqué autour de 12 M€. Dans ce contexte, un prêt pourrait permettre à l’OM de boucler le dossier à moindre coût.

Marseille doit également composer avec la concurrence de Bournemouth et d’Aston Villa. Deux prétendants capables de passer rapidement à l’action, alors que Bruno Genesio cherche un élément fiable pour compléter son secteur offensif.

Le mercato marseillais se joue aussi dans le sens des départs

Avant d’accélérer sur de nouvelles arrivées, l’OM souhaite dégraisser son effectif et soulager ses finances. Dans le même temps, Pierre-Emile Højbjerg aurait refusé une offre de Newcastle, malgré la volonté du club anglais de répondre aux attentes marseillaises.

Pierre-Emile Højbjerg a refusé l’offre de Newcastle. Le club anglais était prêt à donner le montant demandé à l’OM. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2086805818247147750

Cette décision ne facilite pas le grand ménage espéré par la direction phocéenne. Après sa victoire contre l’Athletic Bilbao en préparation, l’OM avance donc sur plusieurs fronts, avec l’obligation de trouver le bon équilibre entre ventes et renforts.