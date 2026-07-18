FC Nantes Mercato : Mathieu Cafaro, c’est officiel !

Le FC Nantes a officialisé ce samedi sa cinquième recrue de l’été en la personne de Mathieu Cafaro.

Mathieu Cafaro est officiellement un joueur du FC Nantes. Le club des bords de l’Erdre a annoncé ce samedi l’arrivée de l’ailier français de 29 ans. Libéré de sa dernière année de contrat, l’ancien Stéphanois s’est engagé pour les deux prochaines saisons, plus une en option, avec les Canaris et devient la cinquième recrue estivale du FCN après Maxime Dupé, Wilitty Younoussa, Lucas Perrin et Killian Corredor.

Le communiqué du FC Nantes

« Le FC Nantes tient sa 5e recrue du mercato avec l’arrivée de Mathieu Cafaro ! Le milieu de terrain offensif s’est engagé pour deux ans, plus une année en option, avec les Jaunes et Verts.

Après Killian Corredor, place à une nouvelle recrue offensive avec Mathieu Cafaro. Figure connue du football français, le nouveau numéro 20 nantais débute sa carrière au TFC en 2016 avant d’être révélé au Stade de Reims deux ans plus tard. Après plus de 4 saisons passées en Champagne et un titre de champion de Ligue 2 acquis en 2018, l’ailier droit prend la direction du Standard de Liège (Belgique) en 2022 avant de revenir en France sous les couleurs stéphanoises la même année. Après Reims, c’est au tour de Saint-Étienne de remonter en Ligue 1 avec Mathieu Cafaro en 2024. Puis du Paris FC, qui le recrute un an plus tard.



Avec trois ascensions en Ligue 1, le néo Canari est peut-être un porte-bonheur, mais c’est surtout un homme d’expérience. À 29 ans, il a aussi bien connu la Ligue 1 que la Ligue 2. Un joueur réputé technique, polyvalent et intelligent dans le jeu. Des atouts précieux pour se fondre rapidement dans l’effectif de Michel Der Zakarian. Bienvenue à toi Mathieu ! »