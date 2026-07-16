FC Nantes : bonne nouvelle pour un futur titulaire de Michel Der Zakarian

Dehmaine Tabibou a retrouvé l’entraînement collectif du FC Nantes après avoir manqué le premier match de préparation contre le FC Fleury.

Absent lors de la victoire du FC Nantes face au FC Fleury (5-0) le week-end dernier, Dehmaine Tabibou a effectué son retour à l’entraînement collectif mercredi, comme le relaye Tribune Nantaise. Le milieu de terrain avait été préservé par le staff médical en raison d’une contracture aux quadriceps, sans prise de risque en cette période de préparation estivale.

Les images diffusées par le club montrent le joueur de 21 ans participer normalement à la séance avec le reste du groupe. Sauf rechute d’ici la fin de semaine, il devrait donc être disponible pour le deuxième match de préparation des Canaris face au FC Lorient, programmé ce samedi à Theix.

Ce retour constitue une excellente nouvelle pour Michel Der Zakarian. Considéré comme l’un des éléments appelés à franchir un cap cette saison, Tabibou offre plusieurs solutions grâce à sa polyvalence. Capable d’évoluer dans l’entrejeu mais aussi sur le côté droit, le jeune international Espoirs français pourrait rapidement s’imposer comme un titulaire important dans le dispositif nantais.