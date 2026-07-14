FC Nantes Mercato : c’est officiel pour Killian Corredor !

Le FC Nantes a officialisé ce mardi l’arrivée de Killian Corredor en provenance de Darmstadt.

C’était attendu depuis quelques jours, c’est désormais officiel, Killian Corredor est un joueur du FC Nantes. Deux ans après son départ de Rodez, l’attaquant français de 25 ans fait son retour en Ligue 2. L’ancien Ruthénois rejoint les Canaris en provenance de Darmstadt dans le cadre d’un transfert estimé à environ 2 millions d’euros et s’est engagé pour les quatre prochaines saisons avec les Canaris, soit jusqu’en juin 2030. Après Maxime Dupé, Wilitty Younoussa et Lucas Perrin, Killian Corredor devient ainsi la quatrième recrue estivale du FCN.

Le communiqué du FC Nantes

« Le FC Nantes continue de renforcer son effectif pour la prochaine saison. Place à l’attaquant français Killian Corredor, qui s’engage pour 4 ans avec les Jaunes et Verts !

Les Canaris ont trouvé un nouvel atout offensif pour la prochaine saison avec l’arrivée de Killian Corredor. L’Aveyronnais de 25 ans débarque sur les bords de l’Erdre en provenance de Darmstadt 98 (2. Bundesliga). En deux saisons en Allemagne, cet attaquant généreux dans l’effort et adepte du pressing a inscrit 13 buts en 65 matchs.



Natif de Montpellier, il grandit à Rodez, où il signe son premier contrat professionnel après un passage à l’académie du TFC. Avec plus de 100 matchs sous les couleurs du RAF, Killian Corredor connaît parfaitement la Ligue 2 et apportera son expérience, tout comme sa fraîcheur et son sourire aux Jaunes et Verts.



Le nouvel attaquant nantais retrouvera plusieurs visages familiers au sein de l’effectif. Coéquipier de Wilitty Younoussa du côté de Rodez, il a également côtoyé Maxime Dupé et Kelvin Amian lors de son passage à Toulouse.



Pour cette nouvelle aventure, Killian Corredor arborera le numéro 12, un clin d’oeil à l’Aveyron, le département qui l’a vu grandir. Bienvenue à toi Killian ! »