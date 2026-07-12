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FRANCE

FC Nantes : en plus de Mohamed, une autre absence a interpellé les supporters contre Fleury

Par William Tertrin - 12 Juil 2026, 20:00

Face à Fleury en amical, les supporters du FC Nantes se sont interrogés sur l’absence de Dehmaine Tabibou, avant que la raison de son forfait ne soit connue.

Alors que le FC Nantes affrontait Fleury samedi (5-0), les supporters nantais ont rapidement remarqué plusieurs absences dans le groupe convoqué. Si celle de Mostafa Mohamed était particulièrement commentée, un autre nom a également retenu l’attention : Dehmaine Tabibou. Le jeune milieu offensif n’était pas présent sur la feuille de match, laissant planer quelques interrogations autour de son état physique.

Pas de quoi s’inquiéter pour Tabibou

Selon les informations rapportées par Ouest-France, Dehmaine Tabibou était absent en raison d’une contracture au quadriceps. Une précaution prise par le staff nantais afin d’éviter une aggravation de cette gêne musculaire. Tabibou, capable d’évoluer au milieu comme dans un rôle plus offensif, a gagné plus de temps de jeu la saison dernière et sera sans doute l’un des visages de l’équipe en Ligue 2.

Face à Fleury, le FC Nantes a donc dû faire sans plusieurs éléments, y compris Centonze et Perrin. Le cas de Dehmaine Tabibou ne semblait toutefois pas inquiétant, la contracture au quadriceps étant davantage considérée comme une alerte physique nécessitant du repos qu’une blessure longue durée.

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