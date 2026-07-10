Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Mattis Abline (23 ans) sur le départ sur ce mercato estival, le FC Nantes n’a pas tardé à identifier son remplaçant… aux dépens de l’ASSE.

Le FC Nantes semble déjà préparer l’après-Matthis Abline. Alors que l’attaquant des Canaris est annoncé sur le départ cet été, la direction nantaise aurait déjà identifié son successeur avec un profil qui fait forcément parler dans le Forez.

L’ASSE avait dégainé en premier

L’heureux élu se nomme Killian Corredor. L’attaquant de 25 ans, actuellement sous contrat avec Darmstadt, est suivi depuis plusieurs jours par plusieurs clubs, dont l’ASSE. Mais aux dernières nouvelles, sa préférence irait plutôt vers le FC Nantes. Une mauvaise nouvelle pour l’ASSE, qui aurait également coché le nom du buteur afin de renforcer son secteur offensif. Ian Cathro et les dirigeants stéphanois devront donc probablement se tourner vers d’autres pistes si le dossier venait à se refermer définitivement.

Du côté du FC Nantes, l’idée serait claire : ne pas attendre un éventuel départ d’Abline pour commencer à travailler sur sa succession. Le club souhaite anticiper et éviter de se retrouver sans solution offensive en cas de transfert de son jeune attaquant. Et les chiffres semblent donner du crédit à cette piste.

Corredor très proche d’Abline

Selon Morning Foot, l’analyse Data’Scout place Killian Corredor comme un profil très proche de Matthis Abline. Le comparatif entre les deux joueurs met notamment en avant des similitudes importantes dans plusieurs secteurs : les courses progressives, les passes vers la surface, les dribbles réussis ou encore les duels offensifs remportés !

Un profil qui correspondrait donc aux attentes de Michel Der Zakarian, qui cherche des attaquants capables d’apporter du mouvement, de la profondeur et de l’impact dans les trente derniers mètres. Killian Corredor sort d’un parcours intéressant et possède l’avantage d’avoir déjà une certaine expérience de la Ligue 2. Reste désormais à savoir si le FC Nantes parviendra à finaliser rapidement l’opération.