Renforcé par un mercato estival enfin prometteur, le FC Nantes de Michel Der Zakarian donne de l’espoir aux supportes pour la Ligue 2 la saison prochaine.

Le FC Nantes n’a pas terminé son mercato mais les contours de l’équipe de Michel Der Zakarian commencent déjà à se dessiner. De quoi redonner de l’optimisme aux supporters canaris, qui espèrent voir leur club jouer les premiers rôles en Ligue 2 cette saison.

Un mercato enfin prometteur au FC Nantes !

Après plusieurs arrivées jugées cohérentes, les projections se multiplient autour du futur onze nantais. Le suiveur du FC Nantes Ali Pacha s’est ainsi prêté au jeu en imaginant ce qui pourrait être l’équipe type de Michel Der Zakarian si les derniers dossiers aboutissent. Dans les buts, Maxime Dupé prendrait naturellement place derrière une défense composée de Frédéric Guilbert, Ali Yousuf, Lucas Perrin et Jean-Kévin Duverne.

Au milieu, le trio Ibrahim Sissoko, Louis Leroux et Dehamine Tabibou apporterait un mélange d’expérience, de volume de jeu et de créativité. Devant, Yassine Benhattab évoluerait aux côtés de deux joueurs toujours attendus : Killian Corredor et Mathieu Cafaro.

Le onze imaginé :

Dupé – Guilbert, Ali Yousuf, Lucas Perrin, Duverne – Sissoko, Louis Leroux, Tabibou – Benhattab, Corredor, Cafaro.

Corredor et Cafaro, deux dossiers qui peuvent tout changer

Cette composition reste évidemment théorique. À ce jour, ni Killian Corredor ni Mathieu Cafaro n’ont officiellement signé au FC Nantes. Le dossier Cafaro progresse, mais plusieurs sources invitent encore à la prudence. Quant à Corredor, les discussions se poursuivent alors que l’attaquant est également suivi par d’autres clubs. Le visage définitif de l’équipe dépendra également des départs qui pourraient intervenir dans les prochaines semaines. Plusieurs cadres disposent encore d’un bon de sortie et pourraient quitter la Beaujoire avant la fin du mercato.

Malgré ces incertitudes, cette projection a séduit de nombreux supporters nantais. Avec une défense expérimentée, un milieu solide autour de Moussa Sissoko et un secteur offensif renforcé, le FC Nantes disposerait d’un effectif capable de rivaliser avec les favoris du championnat. Michel Der Zakarian n’a jamais caché son ambition de bâtir une équipe difficile à manœuvrer. Si les derniers renforts attendus viennent effectivement compléter l’effectif, les Canaris pourraient rapidement s’imposer comme l’une des formations à battre en Ligue 2.