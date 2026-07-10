À peine installé sur le banc de l’OM, Bruno Genesio pourrait déjà envoyer un message fort au groupe olympien avant les matches amicaux.

Bruno Genesio pourrait déjà redistribuer les cartes dans le vestiaire de l’OM. Et un joueur majeur semble particulièrement menacé par les nouveaux principes du technicien français de 59 ans : Facundo Medina (27 ans).

Medina déjà victime de Genesio ?

Habitué à évoluer dans des systèmes en 4-2-3-1 ou 4-3-3 lors de ses passages à Lyon, Rennes ou Lille, Bruno Genesio arrive avec des idées bien définies. Ses équipes reposent généralement sur un bloc compact, beaucoup d’intensité à la récupération, un gros travail sans ballon et une exigence importante dans les transitions défensives.

Un élément semble notamment non négociable pour le nouvel entraîneur marseillais : la solidité d’une défense à quatre. Les défenseurs centraux doivent être capables de gérer les espaces, défendre en un contre un, rester concentrés dans l’alignement et protéger efficacement la profondeur. Un contexte qui pourrait compliquer la situation de Facundo Medina. Selon Jeunes Footeux, le défenseur argentin serait l’un des joueurs les plus exposés par l’arrivée de Genesio.

L’OM vers une défense à 4

L’ancien joueur du RC Lens a longtemps brillé dans une défense à trois, notamment dans un rôle d’axial gauche où son agressivité, sa qualité de relance et sa capacité à sortir sur le porteur faisaient merveille. Un profil qui correspondait parfaitement aux principes lensois, mais qui demande davantage d’adaptation dans un système à quatre. À l’OM, Medina a déjà connu quelques difficultés dans ce registre.

Sa gestion de la profondeur, ses couvertures défensives et certains problèmes d’alignement peuvent devenir des points faibles dans un bloc plus classique, où chaque erreur peut rapidement coûter cher. Avec Bruno Genesio, la concurrence pourrait donc être relancée dès la préparation estivale… que Medina manquera en raison de sa présence à la Coupe du Monde. L’Argentin partita donc déjà avec un train de retard… Le technicien marseillais pourrait ainsi privilégier des défenseurs plus réguliers dans la lecture du jeu et plus à l’aise dans une organisation à quatre. Facundo Medina devra donc rapidement convaincre son nouvel entraîneur. Car dans l’OM version Genesio, aucun statut ne devrait être garanti.