OM Mercato : des accords déjà trouvés avec plusieurs recrues, mais…

Plusieurs joueurs auraient déjà donné leur feu vert pour rejoindre l’OM cet été.

En difficulté financière après avoir manqué la Ligue des Champions la saison dernière, l’Olympique de Marseille est dans l’obligation de vendre avant de recruter cet été. Si de nombreux jeunes ont déjà signé avec le club olympien (Sacha Lung, Jephthe Malanda, Osmane N’Diaye, Adam El Boughlamy, Jah-Mason Telusson), l’équipe première n’a, pour l’heure, enregistré aucune véritable recrue, ni réalisé la moindre vente.

Plusieurs recrues en salle d’attente à l’OM ?

Mais selon La Tribune Olympienne, plusieurs joueurs auraient d’ores et déjà donnés leurs accords pour rejoindre l’OM, mais seraient en salle d’attente tant que des ventes ne se débloquent pas. « À priori, on a déjà des accords qui se dessinent avec quelques joueurs, c’est ce qui se murmure à droite, à gauche. Mais ces joueurs-là, au bout d’un moment, s’ils voient que rien n’avance, ils vont commencer à écouter un peu ce qu’il se dit ailleurs. Tu risques d’avoir des possibilités qui te filent sous le nez », a confié Julien de La Tribune Olympienne dans une vidéo publiée sur YouTube.

Le temps pourrait donc commencer à presser pour les dirigeants marseillais. Si l’OM ne parvient pas à boucler rapidement quelques départs, certains joueurs ciblés pourraient finalement se tourner vers d’autres clubs, retardant encore un peu plus le début du mercato de l’équipe première.