Les supporters de l’OM valident fortement l’arrivée d’un renfort en provenance du RC Lens au mercato estival.

Le mercato estival de l’OM continue d’alimenter les discussions et un nom en provenance du RC Lens commence à faire parler du côté de la Canebière. Alors qu’Hervé Koffi ne semble pas être la priorité du moment pour rejoindre l’OM, le gardien burkinabé bénéficie déjà d’un soutien massif des supporters marseillais.

Les supporters de l’OM valident Koffi !

À la recherche d’un nouveau challenge, le portier de 29 ans pourrait quitter l’Artois cet été, ce qui a rapidement fait naître plusieurs rumeurs autour de son avenir. Parmi les clubs associés à son nom, l’OM a été cité ces derniers jours. Une piste qui a forcément attiré l’attention des supporters olympiens, toujours très attentifs aux opportunités disponibles sur le marché.

Même si le dossier semble tué dans l’oeuf, l’idée d’une arrivée de Koffi à Marseille séduit déjà une grande partie du public. But! a d’ailleurs lancé un sondage auprès des supporters avec la question suivante : « Hervé Koffi serait-il une bonne recrue pour l’OM ? »

Le résultat est particulièrement clair :

Oui : 81,3 %

Non : 18,8 %

Koffi très loin de Marseille ?

Une véritable validation populaire pour le gardien du RC Lens. Les supporters de l’OM semblent apprécier son expérience, son profil physique et sa connaissance de la Ligue 1. Dans un secteur où l’OM cherche toujours de la stabilité, Hervé Koffi représente un joueur capable d’apporter de la concurrence et une vraie présence dans la cage.

Avec l’arrivée de Bruno Genesio sur le banc marseillais, l’OM devrait poursuivre une stratégie basée sur des joueurs confirmés capables d’être rapidement opérationnels. Le profil d’Hervé Koffi correspond justement à cette logique : un gardien expérimenté, habitué aux exigences du championnat français et encore capable de progresser. Problème : Hervé Koffi est toujours lensois et son avenir devrait s’écrire loin de Marseille.