À peine installé sur le banc de l’OM, Bruno Genesio a reçu plusieurs bonnes nouvelles.

Bruno Genesio n’a pas encore dirigé le moindre match officiel avec l’OM que les signaux positifs s’accumulent déjà. L’Olympique de Marseille lancera sa saison de Ligue 1 au stade Vélodrome. La Provence rappelle que cet événement est loin d’être anodin puisque cela ne s’était plus produit depuis la saison 2018-2019.

Des débuts de bon augure au Vélodrome

À l’époque, l’OM de Rudi Garcia avait parfaitement lancé son exercice en infligeant un sévère 4-0 à Toulouse. Dimitri Payet s’était offert un doublé, tandis que Valère Germain et Florian Thauvin avaient également trouvé le chemin des filets dans une soirée restée gravée dans les mémoires des supporters marseillais.

Bruno Genesio espère évidemment connaître un scénario similaire pour son premier rendez-vous officiel devant le public phocéen. Commencer la saison à domicile représente un avantage non négligeable pour installer rapidement une dynamique positive et créer un lien fort avec les supporters.

Genesio présenté ce samedi à l’OM ?

Autre excellente nouvelle pour le technicien olympien : sa présentation officielle est désormais imminente. Toujours selon La Provence, elle devrait intervenir dès ce samedi ou, au plus tard, au cours de la semaine prochaine.

Cette conférence de presse permettra à Bruno Genesio de dévoiler les grandes lignes de son projet sportif avant le départ de l’équipe en stage de préparation en Côte d’Ivoire, une étape importante pour souder le groupe avant la reprise du championnat.