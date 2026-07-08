Passé dans les rangs du RC Lens, Abdukodir Khusanov (22 ans) a sans doute signé le plus beau geste de la Coupe du Monde 2026 avec l’Ouzbékistan.

Abdukodir Khusanov continue de faire parler de lui sur la scène internationale. L’ancien défenseur du RC Lens, désormais joueur de Manchester City, s’est illustré lors de la Coupe du Monde 2026… mais pas uniquement pour ses performances sportives.

Un incident involontaire en plein match

Lors de la rencontre face à la Colombie, Khusanov a été impliqué dans un choc involontaire avec un caméraman positionné au bord du terrain. L’impact, totalement accidentel, a nécessité l’intervention rapide des médecins de la FIFA afin de vérifier l’état de santé du membre du staff média. Plus de peur que de mal, mais un moment qui a marqué les esprits dans un match déjà intense.

Une fois la rencontre terminée, le défenseur ouzbek a tenu à prendre des nouvelles de la personne blessée. Grâce à l’intervention de la fédération ouzbek, Khusanov a pu entrer en contact avec le caméraman afin de s’excuser personnellement. Dans un geste fort et symbolique, il lui a ensuite offert son maillot porté lors du premier match de sa carrière en Coupe du Monde. Un objet chargé d’émotion pour le joueur, qui a tenu à accompagner ce cadeau d’un message simple mais puissant : « Je suis désolé ».

Un ancien du RC Lens toujours qui a en gardé les valeurs

Passé par le RC Lens, Khusanov confirme une nouvelle fois son professionnalisme et son respect des valeurs du sport, même au plus haut niveau international. Ce type d’attitude renforce son image auprès du grand public, au-delà de ses performances sur le terrain. À seulement 22 ans, le défenseur continue de franchir des paliers, tout en gardant une humilité saluée par de nombreux observateurs.

Dans une compétition souvent marquée par l’intensité et la pression, ce type de geste rappelle aussi la dimension humaine du football. Entre performance, émotion et respect, Khusanov s’offre ainsi l’un des moments les plus commentés de cette Coupe du Monde 2026.