À LA UNE DU 8 JUIL 2026
[00:53]Suisse – Colombie (0-0, 3 tab 2) : Embolo (Stade Rennais) et la Nati verront l’Argentine de Messi en quarts !
[00:00]RC Lens : Khusanov a déjà signé le plus beau geste de la Coupe du Monde 2026 
[23:40]OM : le chat noir identifié, Genesio veut pourtant le garder
[23:20]ASSE : un renfort des Verts serait déjà reparti ! 
[23:00]PSG Mercato : l’avenir de Barcola pourrait rapporter le gros lot au LOSC ! 
[22:40]ASSE Mercato : après Ballo, un ex ailier du Stade Rennais dans le viseur de Cathro ?
[22:30]OM Mercato : le départ de Greenwood bouclé d’ici à vendredi ?
[22:20]FC Nantes Mercato : départ inéluctable pour Lepenant ?
[22:07]RC Lens : c’est officiel pour Cahuzac ! 
[22:00]OM Mercato : Lorenzi s’attaque frontalement au PSG pour une recrue de L1 ! 

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens : Khusanov a déjà signé le plus beau geste de la Coupe du Monde 2026 

Par Bastien Aubert - 8 Juil 2026, 00:00
Abdukodir Khusanov

Passé dans les rangs du RC Lens, Abdukodir Khusanov (22 ans) a sans doute signé le plus beau geste de la Coupe du Monde 2026 avec l’Ouzbékistan. 

Abdukodir Khusanov continue de faire parler de lui sur la scène internationale. L’ancien défenseur du RC Lens, désormais joueur de Manchester City, s’est illustré lors de la Coupe du Monde 2026… mais pas uniquement pour ses performances sportives.

Un incident involontaire en plein match

Lors de la rencontre face à la Colombie, Khusanov a été impliqué dans un choc involontaire avec un caméraman positionné au bord du terrain. L’impact, totalement accidentel, a nécessité l’intervention rapide des médecins de la FIFA afin de vérifier l’état de santé du membre du staff média. Plus de peur que de mal, mais un moment qui a marqué les esprits dans un match déjà intense.

Une fois la rencontre terminée, le défenseur ouzbek a tenu à prendre des nouvelles de la personne blessée. Grâce à l’intervention de la fédération ouzbek, Khusanov a pu entrer en contact avec le caméraman afin de s’excuser personnellement. Dans un geste fort et symbolique, il lui a ensuite offert son maillot porté lors du premier match de sa carrière en Coupe du Monde. Un objet chargé d’émotion pour le joueur, qui a tenu à accompagner ce cadeau d’un message simple mais puissant : « Je suis désolé ».

Un ancien du RC Lens toujours qui a en gardé les valeurs

Passé par le RC Lens, Khusanov confirme une nouvelle fois son professionnalisme et son respect des valeurs du sport, même au plus haut niveau international. Ce type d’attitude renforce son image auprès du grand public, au-delà de ses performances sur le terrain. À seulement 22 ans, le défenseur continue de franchir des paliers, tout en gardant une humilité saluée par de nombreux observateurs.

Dans une compétition souvent marquée par l’intensité et la pression, ce type de geste rappelle aussi la dimension humaine du football. Entre performance, émotion et respect, Khusanov s’offre ainsi l’un des moments les plus commentés de cette Coupe du Monde 2026.

Coupe du monde 2026

Actu foot Coupe du monde 2026 : les infos les plus chaudes

À lire aussi