Pronostic Argentine – Égypte : Messi va-t-il envoyer l’Albiceleste en quarts ?

Voici l’analyse complète du huitième de finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Argentine et l’Égypte, ainsi que notre pronostic pour cette rencontre.

Tenante du titre, l’Argentine est toujours en course pour conserver sa couronne mondiale. Mais l’Albiceleste a dû batailler jusqu’en prolongation pour venir à bout du Cap-Vert (3-2 a.p.) en 16es de finale de la Coupe du monde 2026. Les Argentins retrouveront désormais l’Égypte, victorieuse de l’Australie aux tirs au but (1-1, 4-2 t.a.b.), ce mardi (18h), avec une place en quarts de finale en jeu.

Coupe du monde 2026 – Argentine vs Égypte

Mardi 7 juillet · 18h · Mercedes-Benz Stadium

Argentine : éviter un nouveau match piège

L’Argentine est toujours en vie dans sa quête d’un deuxième sacre mondial consécutif, mais son seizième de finale a laissé entrevoir quelques failles. Opposés à un Cap-Vert accrocheur, les hommes de Lionel Scaloni ont longtemps cru tenir leur qualification avant d’être repris à deux reprises. Il a finalement fallu attendre la prolongation pour voir les champions du monde faire parler leur expérience et arracher leur billet pour les huitièmes.

Avant cette alerte, l’Albiceleste avait pourtant réalisé un parcours quasiment parfait. Première de son groupe avec trois victoires en trois rencontres, elle s’était notamment appuyée sur une défense solide et un Lionel Messi toujours aussi décisif. L’Argentine possède également l’un des effectifs les plus complets du tournoi, avec Emiliano Martínez dans les buts, Cristian Romero en patron de la défense, Alexis Mac Allister et Enzo Fernández pour dicter le tempo au milieu, sans oublier Julián Álvarez pour accompagner Messi sur le front de l’attaque.

Face à l’Égypte, les Argentins devront toutefois se montrer plus rigoureux défensivement. Les espaces laissés face au Cap-Vert pourraient être exploités par des Pharaons particulièrement dangereux en transition, emmenés par Mohamed Salah.

Égypte : poursuivre le rêve

L’Égypte vit déjà la plus belle Coupe du monde de son histoire. Après avoir terminé deuxième de son groupe derrière la Belgique, la sélection de Hossam Hassan a franchi un nouveau cap en éliminant l’Australie au terme d’une séance de tirs au but irrespirable. Solides mentalement, les Pharaons ont une nouvelle fois démontré leur capacité à rester dans un match, même lorsqu’ils souffrent.

L’équipe égyptienne s’appuie avant tout sur un collectif discipliné. Si Mohamed Salah reste le leader offensif incontestable, Omar Marmoush, Emam Ashour ou encore Mostafa Mohamed apportent également beaucoup de solutions dans les trente derniers mètres. Défensivement, les Égyptiens affichent une organisation difficile à contourner et n’hésitent pas à laisser le ballon pour mieux exploiter les contre-attaques.

Face aux champions du monde, l’objectif sera clair : rester au contact le plus longtemps possible et profiter de la moindre opportunité pour faire douter une équipe argentine qui n’a pas toujours dégagé une impression de sérénité depuis le début de la phase à élimination directe.

Les confrontations entre les deux nations

L’Argentine et l’Égypte se sont affrontées à une seule reprise dans leur histoire.

Sur les confrontations recensées :

Argentine : 1 victoire

Égypte : 0 victoire

Match nul : 0

Leur unique duel remonte à un match amical disputé en 2008, remporté 2-0 par l’Albiceleste.

Les compos probables

La compo probable de l’Argentine : E. Martinez – Molina, Romero, Li. Martinez, Medina – De Paul, Mac Allister, Fernandez, Almada – Messi, Lautaro

Absent : Aucun.

Incertain : Medina (blessé).

La compo probable de l’Égypte : Shobeir – Hany, Ibrahim, Rabia, Hafez – Fathy, Attia – Ziko, Salah, Ashour – Marmoush.

Absent : Aucun.

Incertains : Abdelmonem, Fatouh (blessés).

Les joueurs à suivre

Lionel Messi (Argentine) : À 39 ans, le capitaine argentin continue d’écrire sa légende sous le maillot de l’Albiceleste. Déjà décisif à plusieurs reprises depuis le début de cette Coupe du monde, le Ballon d’Or reste le véritable chef d’orchestre de son équipe. Sa qualité de passe, sa vision du jeu et sa capacité à faire la différence sur un coup franc ou une accélération en font l’arme numéro un des champions du monde. Dans un match à élimination directe, il sera encore attendu pour guider les siens vers les quarts de finale.

Mohamed Salah (Égypte) : Leader technique et capitaine des Pharaons, Mohamed Salah réalise lui aussi une Coupe du monde convaincante. L’attaquant de Liverpool est le principal danger offensif de sa sélection grâce à sa vitesse, sa qualité de percussion et son efficacité devant le but. Capable de faire basculer une rencontre sur une action individuelle, il représentera la principale menace pour une défense argentine qui a montré quelques signes de fébrilité face au Cap-Vert. Si l’Égypte veut créer l’exploit, elle aura besoin d’un grand Salah.

Les tendances des cotes : l’Argentine largement favorite

Issue Cote Probabilité Victoire de l’Argentine 1,34 75 % Match nul 5,00 20 % Victoire de l’Égypte 10,00 10 %

Les bookmakers ne laissent que peu de place au doute avant ce huitième de finale. Avec une cote de 1,34, l’Argentine est largement favorite pour poursuivre sa défense du titre mondial. Malgré son parcours convaincant jusqu’ici, l’Égypte est considérée comme un sérieux outsider, son succès étant proposé à 10,00. Quant au match nul à l’issue du temps réglementaire, il est coté à 5,00, preuve que les opérateurs s’attendent à une domination de l’Albiceleste, même si les Pharaons pourraient tenter de l’emmener dans un match fermé.

Nos pronostics pour Argentine – Égypte

Lionel Messi buteur : Le capitaine argentin reste l’homme des grands rendez-vous. Très en vue depuis le début du tournoi, il devrait encore être au cœur de toutes les situations offensives de l’Albiceleste.

Victoire de l’Argentine avec plus de 2,5 buts : L’Égypte possède suffisamment d’arguments offensifs pour inquiéter la défense argentine, mais l’expérience et la qualité individuelle des champions du monde devraient finir par faire la différence dans une rencontre ouverte.

Score possible

3-1 pour l’Argentine : Les Pharaons devraient opposer une belle résistance et pourraient même trouver la faille, mais l’Argentine semble disposer de trop d’armes offensives pour voir son parcours s’arrêter à ce stade de la compétition.