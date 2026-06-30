Pronostic Belgique – Sénégal : qui rejoindra les huitièmes ?

Voici l’analyse complète du 16e de finale de Coupe du monde 2026 entre la Belgique et le Sénégal, ainsi que notre pronostic pour cette rencontre.

C’est l’un des chocs les plus indécis de ces 16es de finale de Coupe du monde 2026 ! La Belgique et le Sénégal s’affrontent ce mercredi (22h) à Seattle. Deux nations qui ont globalement déçu lors de la phase de groupes, mais qui sont tout de même parvenues à se qualifier. Une affiche ouverte, entre deux sélections encore en quête de certitudes.

Coupe du monde 2026 – Belgique vs Sénégal

Mercredi 1er juillet · 22h · Lumen Field

Belgique : enfin lancer son Mondial

La Belgique est passée, mais sans réellement rassurer. Les Diables Rouges ont alterné le bon et le moins bon lors de la phase de groupes, affichant un visage parfois séduisant offensivement, mais aussi plusieurs lacunes défensives. Malgré ces difficultés, les hommes de Rudi Garcia ont assuré l’essentiel en décrochant leur qualification pour les matchs à élimination directe.

Ce premier tour a toutefois laissé l’impression que cette équipe belge n’avait pas encore trouvé son rythme de croisière. Avec un effectif riche en talents et plusieurs joueurs capables de faire la différence individuellement, la Belgique possède néanmoins les qualités nécessaires pour monter en puissance dans cette compétition. Dans un match couperet, l’expérience de ses cadres pourrait également peser face à une sélection sénégalaise toujours aussi difficile à manœuvrer.

Sénégal : retrouver l’efficacité offensive

Le Sénégal n’a pas totalement répondu aux attentes lors de cette phase de groupes. Solides défensivement par séquences, les Lions de la Teranga ont néanmoins manqué de régularité dans leurs performances et surtout d’efficacité dans les trente derniers mètres. Cela ne les a pas empêchés de décrocher leur billet pour les 16es de finale, mais les hommes de Pape Thiaw devront montrer un tout autre visage pour éliminer la Belgique.

Les Sénégalais disposent pourtant de sérieux atouts. Leur puissance athlétique, leur impact dans les duels et leur capacité à se projeter rapidement vers l’avant peuvent mettre en difficulté n’importe quelle défense. Face à une Belgique parfois friable derrière, ils auront des opportunités à exploiter, à condition de se montrer beaucoup plus réalistes devant le but.

Les confrontations entre les deux nations

La Belgique et le Sénégal ne se sont encore jamais affrontés en sélection A. Cette affiche des 16es de finale de la Coupe du monde 2026 constituera donc une première entre les deux nations.

L’absence de précédent rend cette confrontation encore plus difficile à analyser. Les deux sélectionneurs devront surtout s’appuyer sur les performances observées depuis le début du tournoi pour préparer cette rencontre, qui s’annonce particulièrement indécise.

Les compos probables

La compo probable de la Belgique : Courtois – Meunier, Mechele, Theate, De Cuyper – Tielemans, Vanaken – Doku, De Bruyne, Trossard – Lukaku.

Absents : Ngoy (suspendu), Debast (blessé).

La compo probable du Sénégal : Diaw – Diatta, Seck, Niakhaté, Jakobs – Diarra, I. Gueye, P. Gueye – Ndiaye, Sarr, Mané.

Absent : Mendy (blessé).

Les joueurs à suivre

Romelu Lukaku (Belgique) : Avant-centre référence des Diables Rouges, Romelu Lukaku reste l’un des principaux atouts offensifs de la Belgique. Puissant dos au but, précieux pour faire remonter le bloc et toujours dangereux dans la surface, il pourrait peser lourd face à la défense sénégalaise.

Ismaïla Sarr (Sénégal) : Rapide, percutant et capable de faire des différences sur son côté, Ismaïla Sarr sera l’un des joueurs à surveiller côté sénégalais. Sa vitesse en transition peut poser de sérieux problèmes à une défense belge qui n’a pas toujours donné toutes les garanties depuis le début du tournoi.

Les tendances des cotes : léger avantage à la Belgique

Issue Cote Victoire de la Belgique 2,15 Match nul 3,20 Victoire du Sénégal 3,55

Les bookmakers accordent un léger avantage à la Belgique, dont l’effectif paraît plus complet sur le papier. Le Sénégal reste toutefois un outsider crédible dans une rencontre qui s’annonce particulièrement serrée.

Nos pronostics pour Belgique – Sénégal

Les deux équipes marquent : Les deux sélections disposent de nombreux arguments offensifs mais n’ont pas toujours rassuré défensivement depuis le début du tournoi. Dans un match où chacune aura des temps forts, voir les deux équipes trouver le chemin des filets semble être une option intéressante.

Qualification de la Belgique : Même si le Sénégal possède les qualités pour pousser les Diables Rouges dans leurs retranchements, l’expérience des Belges dans les grands rendez-vous et leur supériorité technique pourraient finir par faire la différence, peut-être après un match très disputé.

Score possible

2-1 pour la Belgique : Le Sénégal devrait poser de nombreux problèmes grâce à son intensité et sa vitesse en transition. Mais avec davantage de maîtrise technique et des individualités capables de débloquer la situation à tout moment, la Belgique semble avoir les armes pour décrocher sa qualification au terme d’un duel accroché.