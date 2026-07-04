Pronostic Mexique – Angleterre : la surprise de ces huitièmes ?

Voici l’analyse complète du huitième de finale de Coupe du monde 2026 entre le Mexique et l’Angleterre, ainsi que notre pronostic pour cette rencontre.

Les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 se poursuivent avec une affiche particulièrement alléchante. Impressionnant depuis le début de la compétition et convaincant dans le jeu, le Mexique a parfaitement négocié son 16e de finale en dominant l’Équateur (2-0). Dans la nuit de lundi à mardi (2h), les hommes de Javier Aguirre défieront une Angleterre qui, malgré son statut de favorite, a dû puiser dans ses ressources pour venir à bout de la RD Congo (2-1) au tour précédent et espère cette fois afficher un visage plus convaincant.

Coupe du monde 2026 – Mexique vs Angleterre

Lundi 6 juillet · 2h · Estadio Banorte

Mexique : poursuivre le rêve à domicile

Le Mexique réalise jusqu’à présent l’une des plus belles Coupes du monde de son histoire récente. Premier de son groupe avec trois victoires en trois rencontres, la sélection de Javier Aguirre a ensuite confirmé son excellente forme en dominant logiquement l’Équateur lors des seizièmes de finale. Solides défensivement, efficaces offensivement et portés par un public exceptionnel, les Mexicains arrivent en pleine confiance à l’heure d’affronter l’un des favoris de la compétition.

L’Estadio Azteca pourrait d’ailleurs jouer un rôle majeur dans cette rencontre. Devant des tribunes acquises à leur cause et dans des conditions qu’ils connaissent parfaitement, les coéquipiers de Raúl Jiménez auront l’occasion de faire douter une équipe anglaise qui n’a pas encore pleinement convaincu. Pour créer l’exploit, la Tri devra conserver la même rigueur défensive tout en profitant de la moindre opportunité en contre-attaque.

Angleterre : montrer enfin son vrai visage

Si l’Angleterre est bien au rendez-vous des huitièmes de finale, son parcours est loin d’avoir été aussi maîtrisé que prévu. Malgré une première place de groupe, les Three Lions n’ont jamais réellement survolé les débats et ont dû s’employer jusqu’au bout pour éliminer la RD Congo (2-1) lors du tour précédent. Une prestation qui a laissé quelques interrogations sur leur capacité à aller très loin dans cette Coupe du monde.

Pour autant, les hommes de Thomas Tuchel disposent d’un effectif impressionnant, capable de faire basculer une rencontre sur une action. Avec Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka ou encore Phil Foden, les Anglais possèdent des individualités de très haut niveau. Face à un adversaire en pleine confiance, ils devront toutefois afficher davantage de maîtrise collective et se montrer beaucoup plus réalistes dans les deux surfaces.

Les confrontations entre les deux nations

Le Mexique et l’Angleterre se sont affrontés à plusieurs reprises au fil de leur histoire, avec un avantage global pour les Three Lions. La dernière confrontation officielle remonte à la Coupe du monde 2010, où les Anglais s’étaient imposés 3-1 en match de préparation avant le tournoi.

Sur les confrontations recensées :

Angleterre : 6 victoires

Mexique : 2 victoires

Match nul : 1

Même si l’historique penche en faveur de l’Angleterre, ces statistiques auront peu d’influence dans une rencontre à élimination directe disputée sur le sol mexicain.

Les compos probables

La compo probable du Mexique : Rangel – Reyes, Montes, Vasquez, Gallardo – Romo, Lira, Gutierrez – Alvarado, Jimenez, Quinones.

Absent : Aucun.

La compo probable de l’Angleterre : Pickford – Spence, Konsa, Guéhi, O’Reilly – Anderson, Rice – Madueke, Bellingham, Gordon – Kane.

Absent : Aucun.

Incertains : Quansah, James (blessés).

Les joueurs à suivre

Raúl Jiménez (Mexique) : Le buteur mexicain retrouve son meilleur niveau dans cette Coupe du monde. Très précieux dans le jeu dos au but, efficace dans la surface et capable de faire respirer son équipe, il sera l’une des principales armes offensives de la Tri face à la solide défense anglaise.

Harry Kane (Angleterre) : Comme souvent, le capitaine des Three Lions sera très attendu. Déjà décisif depuis le début du tournoi, l’avant-centre anglais possède l’expérience et le sang-froid nécessaires pour faire basculer ce type de rencontre. Son duel avec César Montes pourrait être déterminant.

Les tendances des cotes : léger avantage Angleterre

Issue Cote Victoire de l’Angleterre 2,10 Match nul 3,25 Victoire du Mexique 3,70

Les bookmakers donnent un avantage à l’Angleterre grâce à la qualité de son effectif et à son statut de prétendante au titre. Mais l’écart reste relativement limité, preuve que le parcours du Mexique et l’avantage du terrain sont pris en compte.

Nos pronostics pour Mexique – Angleterre

Les deux équipes marquent : Le Mexique joue avec beaucoup de confiance depuis le début du tournoi et devrait réussir à se créer plusieurs occasions devant son public. De son côté, l’Angleterre possède suffisamment de talent offensif pour trouver au moins une fois la faille.

Qualification de l’Angleterre : Les Three Lions n’ont pas encore totalement rassuré, mais leur profondeur de banc et leurs individualités pourraient finir par faire la différence dans une rencontre qui s’annonce très disputée. L’expérience des matchs à élimination directe pourrait également peser dans les moments clés.

Score possible

1-2 pour l’Angleterre : Le Mexique devrait offrir une très belle résistance, porté par un Estadio Azteca en fusion. Mais au fil des minutes, la qualité technique et l’efficacité offensive anglaises pourraient permettre aux hommes de Thomas Tuchel de faire la différence et de décrocher leur billet pour les quarts de finale.