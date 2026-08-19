Désireux d’accélérer le grand ménage, le Stade Rennais a formé un loft de plusieurs joueurs.

Le Stade Rennais accélère son opération de réorganisation de l’effectif. Plusieurs joueurs ont été placés à l’écart du groupe professionnel par la direction bretonne, tandis que Breel Embolo se rapproche toujours davantage d’un départ.

Trois joueurs du Stade Rennais mis à l’écart

Selon Foot Mercato, le Stade Rennais a décidé de créer un loft regroupant plusieurs joueurs qui ne semblent plus entrer dans les plans du club. Alidu Seidu, Djaoui Cissé et Breel Embolo font notamment partie des éléments concernés. Cette décision traduit la volonté du Stade Rennais de faire le ménage dans son effectif alors que le mercato estival entre dans sa dernière ligne droite.

Alidu Seidu, Djaoui Cissé et Breel Embolo ne font donc plus partie du groupe professionnel et sont désormais invités à trouver une solution pour leur avenir. Pour le club breton, l’objectif est clair : alléger l’effectif et permettre à Franck Haise de travailler avec un groupe davantage en adéquation avec son projet. Cette mise à l’écart peut également faciliter les discussions avec les clubs intéressés par les différents joueurs.

Embolo se rapproche de l’Angleterre

La situation de Breel Embolo apparaît toutefois comme la plus avancée.L’attaquant suisse serait sur le départ vers l’Angleterre. Alors que son avenir à Rennes semblait déjà incertain, son placement dans le loft confirme que le club ne compterait plus véritablement sur lui pour la suite de la saison. Mais un nouveau rebondissement vient de tomber concernant son remplacement.

Selon L’Équipe, le Stade Rennais ne serait en effet pas certain de recruter un nouvel attaquant après le départ d’Embolo. Une décision qui pourrait avoir des conséquences importantes sur la composition du secteur offensif. Et Franck Haise devra rapidement savoir sur quels joueurs il pourra réellement compter pour la suite de la saison.