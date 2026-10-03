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FRANCE

OM Mercato : c’est confirmé pour Da Cunha !

Par Fabien Chorlet - 3 Oct 2026, 14:55
Lucas Da Cunha avant France - Italie

Mehdi Benatia a confirmé que l’OM a bien tenté de recruter Lucas Da Cunha, qui vient depuis d’exploser avec les Bleus.

Désormais consultant pour Canal+, Mehdi Benatia, ancien directeur sportif de l’Olympique de Marseille, a révélé avoir tenté de recruter Lucas Da Cunha à l’OM. Le club phocéen suivait le milieu de terrain de Côme depuis un an et demi et avait notamment essayé de passer à l’action lors du dernier mercato hivernal. Mais le prix réclamé par le club italien avait refroidi les dirigeants marseillais, qui avaient finalement abandonné cette piste pour se rabattre sur Quinten Timber, depuis parti à Crystal Palace. Une révélation qui prend forcément une autre dimension aujourd’hui au regard de l’explosion récente de l’international français.

L’OM avait tenté de recruter Lucas Da Cunha

« À l’OM, nous avons suivi pendant un an et demi Lucas Da Cunha. On a échangé, on a essayé de le sortir de Côme au mercato d’hiver, mais c’était trop cher. C’était sorti dans la presse italienne, je crois. Compte tenu du prix, on s’est rabattu sur le petit Quinten Timber », a expliqué Mehdi Benatia dans l’émission Late Football Club sur Canal+.

Da Cunha a depuis éclaté avec les Bleus

Un échec qui peut forcément laisser quelques regrets à l’OM aujourd’hui. Car depuis cette tentative marseillaise, Lucas Da Cunha a changé de dimension et vient surtout d’éclater aux yeux de la France et de l’Europe sous le maillot de l’équipe de France. Appelé par Zinédine Zidane lors de cette trêve internationale, le joueur de Côme s’est immédiatement fait remarquer lors de ses premières apparitions avec les Bleus, mettant notamment en lumière sa qualité technique, sa vision du jeu et sa capacité à organiser le jeu dans l’entrejeu. Alors que sa cote pourrait encore grimper après ses débuts réussis en équipe de France, l’OM peut donc nourrir quelques regrets d’avoir vu cette piste lui échapper quelques mois plus tôt.

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