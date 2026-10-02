OM : Valero flambe avec les Bleuets et envoie un message fort à Genesio !

Un but, une passe décisive et une victoire : Antoine Valero a frappé fort avec l’équipe de France U19 face à la Turquie (2-1). Encore en quête d’une place durable dans le groupe de Bruno Genesio, le jeune attaquant marseillais apporte un nouvel argument en faveur de son intégration chez les professionnels.

Antoine Valero continue de faire parler de lui. Avec les Bleuets, le jeune talent de l’OM a participé aux deux buts du succès contre la Turquie, jeudi, lors du dernier match d’un tournoi amical organisé en Croatie. Une prestation qui met une nouvelle fois en lumière son potentiel offensif.

Dans une équipe marseillaise où les solutions sont précieuses, cette efficacité mérite de retenir l’attention.

Valero décisif sur les deux buts français

L’attaquant olympien a lancé les siens en transformant un penalty obtenu par Rémi Himbert à la 12e minute. Une minute plus tard, le Lyonnais a doublé la mise. Malgré la réduction du score turque en seconde période, les Français ont conservé leur avantage pour s’imposer 2-1.

Buteur et passeur, Valero a donc pleinement pesé sur cette victoire. Pour un joueur qui cherche encore à franchir le cap vers l’équipe première de l’OM, cette sortie constitue une belle occasion de marquer des points.

Elle renforce surtout une question : quelle place Marseille compte-t-il lui donner dans les prochains mois ?

Un premier contrat professionnel à concrétiser

Le sujet dépasse désormais les seules performances en sélection. Selon les informations de Foot Mercato relayées par MadeInFOOT le 23 septembre, l’OM a proposé un premier contrat professionnel à Valero, mais les discussions étaient bloquées. Le joueur souhaiterait obtenir davantage de garanties concernant son intégration et son temps de jeu avec les professionnels.

L’intérêt extérieur ajoute un enjeu supplémentaire. Le RC Lens a suivi son évolution, tandis que le Betis Séville a même formulé une offre de 500 000 euros durant le mercato estival, selon L’Équipe. Marseille souhaitait alors conserver son attaquant.

Une occasion à saisir pour l’OM

Cette prestation avec les Bleuets plaide pour lui offrir des occasions de se montrer. Sans lui garantir une place de titulaire, une intégration plus régulière permettrait à Bruno Genesio d’évaluer ce qu’il peut apporter à son attaque.

Pour l’OM, l’enjeu est double : sécuriser l’avenir d’un talent formé au club et lui proposer une perspective sportive convaincante. Valero frappe à la porte. Sa sortie avec les U19 donne une raison supplémentaire de l’ouvrir.