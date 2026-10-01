En manque de solutions au milieu de terrain, Bruno Genesio voit émerger une nouvelle option interne à l’OM.

L’OM doit composer avec un secteur particulièrement diminué. Plusieurs absences viennent réduire les possibilités de Bruno Genesio dans l’entrejeu, avec Geoffrey Kondogbia, Tochukwu Nnadi et Himad Abdelli indisponibles. Une situation qui pourrait pousser le staff olympien à regarder du côté de la réserve. Et un jeune profil commence justement à attirer l’attention.

Kamissoko pourrait avoir sa chance à l’OM

Nouhoum Kamissoko, jeune milieu malien de l’OM, pourrait profiter de cette période compliquée pour se rapprocher du groupe professionnel. La Provence évoque ainsi cette possibilité et présente le joueur comme l’une des solutions internes étudiées par le staff marseillais. Une opportunité intéressante pour un élément qui doit désormais franchir un nouveau cap. Car dans son entourage, son potentiel semble déjà faire l’unanimité.

Un proche du vestiaire olympien décrit notamment un jeune joueur particulièrement déterminé. « Kamissoko ? C’est un garçon qui a beaucoup de volonté, il veut absolument réussir. » Une qualité forcément importante pour un joueur qui pourrait bientôt découvrir un environnement beaucoup plus exigeant. Le passage de la réserve à l’équipe première représente toujours un changement de dimension. Kamissoko devra donc montrer qu’il est capable de répondre aux exigences du haut niveau.

Des qualités physiques qui impressionnent

Son potentiel athlétique semble également avoir marqué les observateurs qui l’ont vu évoluer avec la réserve. Un ancien de l’OM raconte ainsi : « Il a des qualités athlétiques assez impressionnantes. Quand je l’ai vu pour la première fois avec le N3, je me suis dit qu’il était au-dessus de ce niveau. » Un compliment qui laisse entrevoir les qualités du milieu malien. Mais ce témoignage comporte également un bémol.

Le même ancien Marseillais estime que Kamissoko doit encore apprendre à exploiter pleinement ses capacités : « Le problème, c’est qu’on a l’impression qu’il n’est jamais en stress, jamais au maximum de ce qu’il peut produire. » Autrement dit, le jeune milieu disposerait encore d’une marge de progression importante dans son investissement et sa capacité à reproduire ses efforts au plus haut niveau. Une période avec les professionnels pourrait justement lui permettre de corriger cet aspect.

Une opportunité inattendue pour Genesio

Pour Bruno Genesio, cette situation pourrait finalement constituer une opportunité. Plutôt que de chercher immédiatement une solution extérieure, l’entraîneur marseillais pourrait tester un joueur issu du club et lui offrir quelques minutes afin d’évaluer réellement son potentiel. Kamissoko devra toutefois gagner sa place.

Les absences de Kondogbia, Nnadi et Abdelli lui ouvrent une porte, mais elles ne garantissent évidemment pas du temps de jeu. À lui désormais de profiter de chaque entraînement et de chaque apparition. Car dans une saison où l’OM devra gérer plusieurs compétitions, les jeunes capables d’apporter des solutions peuvent rapidement devenir précieux. Et Nouhoum Kamissoko pourrait bien être l’une des prochaines surprises de Bruno Genesio.