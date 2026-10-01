France – Italie : encore une pluie de changements attendue dans le onze de Zidane !

Après avoir largement fait tourner contre la Belgique lundi, Zinédine Zidane devrait de nouveau modifier son onze pour affronter l’Italie vendredi soir (20h45). Avec le retour de plusieurs cadres ménagés, le sélectionneur dispose de nombreuses solutions pour composer son équipe face aux Italiens.

Avec l’Italie, les Bleus vont retrouver un adversaire d’un tout autre calibre demain au Stade de France (20h45). Après leur succès en Turquie vendredi, les hommes de Zinédine Zidane ont enchaîné en Belgique lundi avec une équipe largement remaniée. Une gestion qui a permis au sélectionneur de préserver ses cadres et de donner du temps de jeu à plusieurs prétendants. Cette stratégie pourrait désormais porter ses fruits face à l’Italie.

Le 4-3-3 devrait rester en place

Selon L’Équipe, Zinédine Zidane ne devrait pas profiter de cette rencontre pour bouleverser son système. Le 4-3-3 a encore donné satisfaction en Belgique et semble désormais constituer une base solide pour les Bleus. Le sélectionneur devrait donc conserver cette organisation, tout en procédant à plusieurs changements dans les joueurs alignés. L’objectif sera de retrouver davantage de cadres dans le onze après les avoir laissés souffler.

Quatre joueurs entrés en cours de match contre la Belgique semblent notamment bien placés pour retrouver une place de titulaire. Ousmane Dembélé, Rayan Cherki, Michael Olise et Manu Koné sont les principaux candidats à un retour dans le onze. Dembélé pourrait ainsi retrouver son rôle offensif après avoir été préservé. Cherki et Olise ont également marqué des points avec leur entrée en jeu à Bruxelles. Quant à Manu Koné, son cas est particulièrement intéressant.

Koné installé en sentinelle ?

Habitué à évoluer comme relayeur ou dans un double pivot, notamment lors de la dernière Coupe du monde, Manu Koné a été utilisé plus bas par Zidane. Le milieu de terrain a ainsi occupé le poste de sentinelle et semble avoir apprécié cette nouvelle responsabilité. Cette utilisation pourrait offrir une solution supplémentaire au sélectionneur dans l’entrejeu. Reste désormais à savoir si Zidane souhaite reconduire cette option contre l’Italie, dans un match où la maîtrise du milieu sera particulièrement importante.

La défense constitue l’autre zone susceptible de connaître un changement. Maxence Lacroix et Mike Maignan sont les seuls joueurs à avoir débuté les deux rencontres contre la Turquie et la Belgique. Lacroix pourrait donc souffler face à l’Italie. Cette situation ouvrirait la porte à Jérémy Jacquet, qui a profité de son temps de jeu à Bruxelles pour se rapprocher d’une place dans le onze. Le jeune défenseur pourrait ainsi bénéficier de la rotation mise en place par Zidane.

Désiré Doué pour remplacer Mbappé ?

Le principal changement offensif est évidemment lié à Kylian Mbappé. Blessé, l’attaquant du Real Madrid ne pourra pas tenir sa place face à l’Italie. Zidane pourrait alors revenir à l’équipe alignée en Turquie, avec Désiré Doué chargé de prendre la place laissée vacante par le capitaine français. Mais le sélectionneur possède également une autre possibilité : récompenser les joueurs qui ont marqué des points en Belgique. C’est tout l’enjeu de cette dernière composition.

Le sélectionneur des Bleus dispose désormais d’une profondeur de banc particulièrement intéressante. Les titulaires préservés lundi auront de la fraîcheur, tandis que plusieurs remplaçants ont profité de leur chance pour bousculer la hiérarchie. Face à l’Italie, Zidane devra donc choisir entre revenir à son équipe-type et maintenir certains joueurs qui ont convaincu en Belgique. Une chose semble toutefois claire : le 4-3-3 devrait rester la base des Bleus. Pour le reste, la concurrence est ouverte.