PSG : Zidane a enterré la hache de guerre avec Paris !

Avec l’arrivée de Zinédine Zidane à la tête de l’équipe de France, le PSG bénéficie d’un fonctionnement plus direct avec le staff des Bleus en cas de blessure avant un rassemblement.

Une nouvelle méthode qui pourrait faciliter les relations entre le PSG et l’équipe de France. Selon les informations rapportées par RMC Sport, les internationaux blessés avant un rassemblement ne sont désormais plus obligés de se présenter à Clairefontaine afin que leur état physique soit constaté par le staff médical des Bleus. Les échanges se font directement entre les équipes médicales du club et de la sélection.

Zaïre-Emery, un premier exemple concret pour le PSG

Cette nouvelle organisation a notamment été appliquée à Warren Zaïre-Emery. Touché lors du Classique remporté par le PSG face à l’OM (2-1), le milieu parisien a finalement déclaré forfait pour le premier rassemblement de l’ère Zidane.

La FFF a précisé que la décision avait été prise « à la suite des échanges entre les staffs médicaux » du PSG et de l’équipe de France, en accord entre les deux parties. Le club parisien a ensuite indiqué que son joueur souffrait d’une légère lésion à la cuisse gauche et qu’il resterait en soins durant la trêve internationale.

Pas besoin, donc, pour le joueur de rejoindre Clairefontaine avant d’être renvoyé au club. Une évolution qui peut permettre au PSG de conserver plus rapidement la main sur la prise en charge de ses joueurs et d’éviter certains malentendus entre club et sélection.

Des tensions récurrentes entre le PSG et les Bleus

Cette nouvelle approche intervient après plusieurs épisodes particulièrement sensibles. En septembre 2025, le PSG avait officiellement écrit à la FFF pour faire part de son inquiétude concernant la gestion médicale de ses internationaux. Le club reprochait notamment au staff des Bleus d’avoir maintenu Ousmane Dembélé et Lucas Hernandez dans le groupe malgré les réserves exprimées par les médecins parisiens.

Quelques jours plus tard, la situation s’était encore tendue après les blessures de Dembélé et Désiré Doué avec les Bleus. Le PSG estimait alors que ses alertes médicales n’avaient pas été suffisamment prises en compte et réclamait un protocole plus clair avec la Fédération. Didier Deschamps avait, de son côté, défendu la gestion de son staff médical.

Le dossier Bradley Barcola, en octobre 2025, avait ensuite ravivé les désaccords. L’attaquant parisien avait dû se présenter à Clairefontaine avant d’être remis à disposition du PSG, les communications du club et de la FFF divergeant sur sa situation médicale.

Le premier rassemblement de Zidane aura donc aussi été marqué par ce changement discret, mais potentiellement important, dans les relations entre le PSG et l’équipe de France.