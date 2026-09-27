PSG : Paris prépare un énorme coup… pour 2035 !

Le PSG avance vers une décision majeure concernant son futur, avec un projet XXL qui pourrait devenir réalité à l’horizon 2035.

Le futur stade du PSG se rapproche d’un tournant décisif. Après plusieurs mois d’études, les trois options encore à l’étude — le Parc des Princes, Poissy et Massy — feront l’objet de nouveaux comités de pilotage à la mi-octobre. Le PSG souhaite disposer à l’automne de suffisamment d’éléments pour arrêter son choix.

Le Parc des Princes au cœur du projet

À Paris, le dossier a considérablement évolué depuis l’arrivée d’Emmanuel Grégoire à la mairie. La Ville et le PSG ont officiellement relancé leurs discussions autour de l’avenir du Parc des Princes, avec des études consacrées notamment au stade, à ses abords et aux mobilités.

Le PSG étudie notamment une transformation profonde de l’enceinte actuelle, dont la capacité pourrait atteindre 60 000 à 70 000 places. L’objectif serait de disposer d’un stade davantage adapté aux ambitions sportives et économiques du club tout en restant à la porte de Saint-Cloud, où il évolue depuis 1974.

Le projet parisien ne se limiterait pas aux tribunes. Les réflexions portent également sur les espaces autour du stade et sur les conditions d’accès, avec l’idée de transformer plus largement le secteur de la porte de Saint-Cloud. La Ville de Paris évoque elle-même une requalification urbaine, écologique et sportive du quartier.

Poissy et Massy toujours en course

Le PSG n’a toutefois pas abandonné ses deux projets de nouveau stade. Poissy, qui accueille déjà le centre d’entraînement du club depuis 2024, reste étudié malgré les interrogations autour des transports nécessaires à une enceinte de grande capacité. Massy constitue l’autre possibilité pour construire un stade entièrement nouveau.

Les prochaines réunions doivent notamment permettre de comparer les différents scénarios sur les plans économique, urbain, environnemental et des mobilités. Le comité de pilotage de Poissy est prévu le 13 octobre, celui de Massy le 16 octobre, tandis qu’une nouvelle réunion consacrée au Parc des Princes doit également se tenir durant cette période.

Une décision qui approche

Le calendrier se resserre donc pour le PSG. Selon les informations de L’Équipe, une décision pourrait intervenir fin octobre ou début novembre, même si le club maintient officiellement son objectif d’un choix à l’automne 2026.

Quel que soit le site retenu, le futur stade ne devrait toutefois pas voir le jour immédiatement. Entre les études, les autorisations administratives, les éventuels recours et les travaux, plusieurs années seront nécessaires avant l’ouverture de la nouvelle enceinte. Le PSG vise un horizon autour de 2035 pour son futur stade.