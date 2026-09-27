ASSE Mercato : Ekwah, Annan, Stassin, Moueffek, Miladinovic… où en sont les 10 prêtés de l’été ?

L’ASSE a beaucoup prêté cet été. Dix joueurs ont quitté le Forez temporairement, certains pour accumuler du temps de jeu, d’autres avec une option d’achat qui pourrait rendre leur départ définitif. À l’occasion de la trêve internationale, tour d’horizon de leurs premiers pas. Avec des fortunes très diverses.

Stassin, Annan et Sahraoui ont démarré fort

Parmi les Stéphanois partis en prêt, Lucas Stassin est celui qui a le plus rapidement fait parler de lui. Envoyé au FC Séville dans le cadre d’un prêt payant de 2,5 M€, assorti d’une option d’achat de 25 M€, le Belge a marqué dès sa première apparition, contre l’Espanyol Barcelone (1-1). Titularisé ensuite, il s’est également montré décisif dans la construction du but victorieux face à La Corogne (1-0). Mais une blessure à l’adducteur a brutalement coupé son élan, le privant notamment du choc contre le Barça. Il ne devrait rejouer qu’en novembre.

Ebenezer Annan a lui aussi réussi son arrivée. Prêté avec option d’achat au Rapid Bucarest, le latéral gauche a disputé trois rencontres, toutes comme titulaire, pour trois victoires. Son club pointe à la deuxième place du championnat roumain. De quoi envisager avec optimisme la suite de son aventure.

Autre satisfaction : Jebryl Sahraoui. Après sa grave blessure au genou début 2025, le milieu de 21 ans avait surtout besoin d’enchaîner. Mission accomplie à Aubagne avec six apparitions en Ligue 3, dont cinq titularisations et déjà un but. Collectivement, la situation est moins réjouissante puisque son équipe occupe la 16e place.

Axel Dodote s’installe également à Pau. Prolongé jusqu’en 2030 par l’ASSE avant son départ, le défenseur de 19 ans compte six apparitions en Ligue 2, dont cinq comme titulaire. Son temps de jeu a légèrement diminué dernièrement, mais son prêt remplit pour l’instant son objectif.

Miladinovic se montre, Gadegbeku et N’Guessan patientent

À Pau, Luan Gadegbeku joue moins que Dodote. Le milieu de 19 ans n’a connu qu’une titularisation en Ligue 2, pour quatre entrées en jeu, et est resté sur le banc contre Dunkerque. Rien d’alarmant à ce stade, mais il devra gagner sa place pour que ce prêt soit pleinement profitable.

Mis à l’écart à l’ASSE, Igor Miladinovic tente de se relancer au Partizan Belgrade. Le Serbe affiche sept apparitions toutes compétitions confondues, avec un but et deux passes décisives, dont une sur la scène européenne. Des statistiques intéressantes même si le Partizan connaît un début de saison compliqué. Son prêt étant assorti d’une option d’achat, son avenir pourrait désormais s’écrire loin du Forez.

Situation comparable pour Djylian N’Guessan à Brest. Le jeune attaquant de 18 ans, qui rejoindra Liverpool la saison prochaine après avoir signé un pré-contrat, a effectué deux entrées en jeu, contre le PSG puis Auxerre. L’objectif est avant tout de découvrir progressivement le plus haut niveau avant son grand départ pour l’Angleterre.

Ekwah et Moueffek à l’arrêt, Stojkovic attend toujours

Pour Pierre Ekwah, le démarrage est nettement plus poussif. Après un été agité à Saint-Étienne, le milieu a rejoint Auxerre en prêt avec option d’achat. Mais il doit pour l’instant se contenter de miettes : trois entrées en jeu, dont deux après la 80e minute. Il est encore loin d’avoir trouvé une place importante dans la rotation auxerroise.

C’est encore plus compliqué pour Aïmen Moueffek. Placé sur la liste des départs par l’ASSE et privé d’une bonne partie de la préparation, le milieu formé au club n’a toujours pas joué avec Cadiz, en deuxième division espagnole. Sa présence dans le groupe le week-end dernier constitue toutefois un premier pas.

Enfin, Strahinja Stojkovic attend encore ses premières minutes avec l’OFK Belgrade. Contrairement à Miladinovic, son prêt en Serbie ne comporte pas d’option d’achat. À lui de profiter de cette saison pour s’aguerrir et tenter de revenir dans le Forez avec davantage d’expérience.