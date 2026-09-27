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OM : Genesio au RC Lens, le couperet est déjà tombé !

Par Fabien Chorlet - 27 Sep 2026, 12:20
Bruno Genesio lors d'OM - PSG

Nous avons demandé aux supporters du RC Lens s’ils souhaiteraient voir Bruno Genesio succéder à Yannick Cahuzac sur le banc sang et or. Le verdict est sans appel.

Selon Canal+, Daniel Riolo ou encore Loïc Tanzi, un départ de Bruno Genesio de l’Olympique de Marseille ne serait pas totalement à exclure dans les prochaines semaines. L’ancien entraîneur du LOSC se sentirait quelque peu floué par certaines promesses non tenues par ses dirigeants et n’écarterait pas, en privé, la possibilité de présenter sa démission en fonction des prochains résultats de l’OM.

Genesio au RC Lens ? Deux tiers des supporters lensois disent non

Une situation qui n’a pas échappé à certains supporters du RC Lens. Sur les réseaux sociaux, plusieurs fans sang et or ont déjà affiché leur envie de voir Bruno Genesio débarquer sur le banc lensois. Le technicien de 60 ans pourrait alors succéder à Yannick Cahuzac, qui a récemment pris la relève de Dino Toppmöller à la tête du Racing.

Mais la perspective de voir Bruno Genesio devenir le prochain entraîneur du RC Lens est loin de faire l’unanimité. Dans un sondage réalisé par nos soins sur X, 68,7 % des votants ont répondu « non » à la question « Bruno Genesio sur le banc du RC Lens, vous prenez ? », contre seulement 31,3 % de « oui ». Deux tiers des participants se montrent donc opposés à une éventuelle arrivée de l’actuel entraîneur de l’OM.

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Le passé lillois et le salaire de Genesio posent problème

Plusieurs raisons peuvent expliquer ces réticences. D’abord, Yannick Cahuzac vient tout juste de prendre les commandes du RC Lens et dispose d’une vraie cote auprès du public sang et or. Le passé lillois de Bruno Genesio peut également refroidir une partie des supporters lensois.

Enfin, l’aspect financier constitue forcément un obstacle de taille. Bruno Genesio percevrait environ 400 000 euros par mois à Marseille, un salaire qui semble difficilement compatible avec les moyens actuels du RC Lens. Si son nom fait donc déjà fantasmer certains supporters en cas de départ de l’OM, notre sondage montre que son éventuelle arrivée à Lens divise fortement, avec une nette majorité des votants qui n’y est pas favorable.

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