OM : la vente du club relancée grâce au futur contrat XXL avec Adidas !

Le futur contrat XXL entre l’OM et Adidas, qui pourrait rapporter jusqu’à 40 à 50 millions d’euros par saison, relance les interrogations de certains supporters sur l’avenir du club et de Frank McCourt.

C’est une signature qui fait parler bien au-delà du simple maillot. À partir de la saison prochaine, Adidas redeviendra l’équipementier de l’OM, en remplacement de Puma. Si le montant exact du contrat n’a pas été officiellement communiqué, l’AFP évoque une hausse « très significative », presque deux fois supérieure au contrat actuel avec Puma, estimé entre 20 et 25 millions d’euros par an. Plusieurs estimations situent ainsi le futur accord autour de 40 à 50 millions d’euros par saison. Soit le top 10 européen des contrats d’équipementiers.

Un chiffre particulièrement marquant lorsqu’on le compare à celui de l’Olympique Lyonnais : le nouveau contrat Adidas de l’OL, courant jusqu’en 2029, est estimé à environ 14 millions d’euros annuels, hors éventuelles variables liées aux performances et aux ventes.

Pourquoi certains supporters pensent à une vente de l’OM ?

Sur les réseaux sociaux, cette différence alimente désormais une théorie : Adidas aurait-il obtenu des garanties liées à l’avenir de l’OM et à un éventuel changement de propriétaire ? Le raisonnement de certains supporters est simple : pourquoi une marque accepterait-elle de quasiment doubler son investissement dans un club actuellement en difficulté financière et sportive ?

Cette interrogation a notamment été relayée sur X par plusieurs comptes spécialisés dans l’actualité olympienne. L’idée d’une possible vente n’est toutefois, à ce stade, pas étayée par une annonce officielle.

D’autant que le discours de la direction va dans une autre direction. Début septembre, le président Stéphane Richard affirmait que l’OM n’était pas à vendre, tout en confirmant que Frank McCourt souhaitait désormais accueillir d’éventuels partenaires au capital après dix ans comme actionnaire principal.

Un signal économique majeur pour l’OM

La situation financière du club explique néanmoins pourquoi les spéculations trouvent un écho particulier. McCourt cherche à réduire son exposition financière et l’OM explore de nouvelles sources de revenus, tandis que le propriétaire américain reste largement majoritaire au capital.

Le contrat Adidas constitue donc un signal économique majeur pour l’OM, mais pas une preuve d’une vente imminente. Pour certains supporters, il ajoute néanmoins une nouvelle pièce à un puzzle déjà marqué par les discussions autour de l’arrivée de partenaires et par les interrogations sur l’avenir de Frank McCourt à Marseille.