RC Lens : Cahuzac tient déjà sa prochaine pépite, et ce n’est pas Mesloub

Alors que Mezian Mesloub a déjà eu droit à sa première titularisation avec les professionnels, Mohamed Seddik continue de multiplier les performances et pourrait lui aussi frapper à la porte de Yannick Cahuzac.

Il y a décidément du talent à revendre à la Gaillette. Depuis la prise de fonction de Yannick Cahuzac, les jeunes du RC Lens ont forcément une nouvelle paire d’yeux attentive sur leurs performances. Et si Mezian Mesloub a déjà profité de cette situation pour connaître une première titularisation en Ligue 1 à Monaco, un autre jeune Sang et Or continue de faire parler de lui : Mohamed Seddik.

Seddik continue de marquer des points

L’ailier de 19 ans réalise un début de saison particulièrement remarqué avec le RC Lens. Très en vue avec le groupe Élite, il avait déjà inscrit un but en Youth League contre le Slavia Prague, malgré la défaite des Sang et Or (2-1). Mais Seddik ne s’est pas arrêté là.

Appelé avec l’Algérie U20 pour le tournoi UNAF, le jeune Lensois était titulaire jeudi contre la Tunisie. Et il n’a pas attendu longtemps pour se signaler : dès la 9e minute, il a ouvert le score d’une belle tête sur un centre de Yanis Sofikitis. L’Algérie a finalement été rejointe et a dû se contenter d’un match nul (1-1).

Une nouvelle réalisation qui vient confirmer la dynamique actuelle du jeune Lensois.

Après Mesloub, Seddik ?

C’est là que le parallèle avec Mezian Mesloub devient intéressant. Le milieu offensif de 16 ans a été titularisé par Cahuzac dès sa première composition à Monaco, preuve que le nouveau coach lensois n’hésite pas à donner leur chance aux jeunes lorsqu’il estime qu’ils peuvent apporter quelque chose. Seddik, lui, n’en est pas encore là. Mais son nom commence à revenir avec insistance.

Son profil d’ailier gauche, sa capacité à faire des différences et surtout son efficacité récente constituent autant d’arguments. Avant son appel avec l’Algérie, il était déjà présenté comme l’un des éléments offensifs les plus influents du groupe Élite lensois. Il avait également participé à la préparation estivale avec les professionnels, notamment lors de la Como Cup.

Cahuzac aura forcément un œil sur lui

Il serait évidemment prématuré d’annoncer une prochaine apparition de Seddik en Ligue 1. Mais le contexte est particulièrement intéressant pour le jeune attaquant.

Cahuzac vient de montrer avec Mesloub qu’un jeune performant peut rapidement obtenir sa chance. De son côté, Seddik continue de répondre présent : avec Lens, en Youth League, avec le groupe Élite et désormais avec l’Algérie U20.

Le tournoi UNAF va d’ailleurs lui offrir plusieurs nouvelles occasions de se montrer. Après la Tunisie, l’Algérie doit encore affronter la Libye, le Maroc puis l’Égypte, avec une qualification pour la CAN U20 en jeu.

Alors non, la prochaine petite merveille du RC Lens qui pourrait faire de l’œil à Yannick Cahuzac n’est peut-être pas Mesloub. Elle s’appelle Mohamed Seddik.