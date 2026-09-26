À LA UNE DU 26 SEP 2026
[23:00]Stade Rennais Mercato : Rennes a trouvé sa première vente de l’été 2027, jackpot en vue !
[22:30]OM : la vente du club relancée grâce au futur contrat XXL avec Adidas !
[22:00]Équipe de France : déjà un malaise entre Mbappé et Zidane ?
[21:40]RC Lens : Cahuzac tient déjà sa prochaine pépite, et ce n’est pas Mesloub
[21:20]ASSE, OL, Stade Rennais : un ancien buteur est décédé
[21:00]PSG Mercato : Paris ne lâche pas une pépite très convoitée de Ligue 2
[20:40]OM : on sait combien de temps Gouiri sera absent !
[20:20]RC Lens : une grosse menace plane sur les Sang et Or en Ligue des champions
[20:00]Équipe de France : Zidane prépare deux gros changements face à la Belgique !
[19:40]FC Nantes : une nouvelle bombe éclate sur la vente du club, c’est signé Kita
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens : Cahuzac tient déjà sa prochaine pépite, et ce n’est pas Mesloub

Par William Tertrin - 26 Sep 2026, 21:40
Yannick Cahuzac

Alors que Mezian Mesloub a déjà eu droit à sa première titularisation avec les professionnels, Mohamed Seddik continue de multiplier les performances et pourrait lui aussi frapper à la porte de Yannick Cahuzac.

Il y a décidément du talent à revendre à la Gaillette. Depuis la prise de fonction de Yannick Cahuzac, les jeunes du RC Lens ont forcément une nouvelle paire d’yeux attentive sur leurs performances. Et si Mezian Mesloub a déjà profité de cette situation pour connaître une première titularisation en Ligue 1 à Monaco, un autre jeune Sang et Or continue de faire parler de lui : Mohamed Seddik.

Seddik continue de marquer des points

L’ailier de 19 ans réalise un début de saison particulièrement remarqué avec le RC Lens. Très en vue avec le groupe Élite, il avait déjà inscrit un but en Youth League contre le Slavia Prague, malgré la défaite des Sang et Or (2-1). Mais Seddik ne s’est pas arrêté là.

Appelé avec l’Algérie U20 pour le tournoi UNAF, le jeune Lensois était titulaire jeudi contre la Tunisie. Et il n’a pas attendu longtemps pour se signaler : dès la 9e minute, il a ouvert le score d’une belle tête sur un centre de Yanis Sofikitis. L’Algérie a finalement été rejointe et a dû se contenter d’un match nul (1-1).

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →

Une nouvelle réalisation qui vient confirmer la dynamique actuelle du jeune Lensois.

Après Mesloub, Seddik ?

C’est là que le parallèle avec Mezian Mesloub devient intéressant. Le milieu offensif de 16 ans a été titularisé par Cahuzac dès sa première composition à Monaco, preuve que le nouveau coach lensois n’hésite pas à donner leur chance aux jeunes lorsqu’il estime qu’ils peuvent apporter quelque chose. Seddik, lui, n’en est pas encore là. Mais son nom commence à revenir avec insistance.

Son profil d’ailier gauche, sa capacité à faire des différences et surtout son efficacité récente constituent autant d’arguments. Avant son appel avec l’Algérie, il était déjà présenté comme l’un des éléments offensifs les plus influents du groupe Élite lensois. Il avait également participé à la préparation estivale avec les professionnels, notamment lors de la Como Cup.

Cahuzac aura forcément un œil sur lui

Il serait évidemment prématuré d’annoncer une prochaine apparition de Seddik en Ligue 1. Mais le contexte est particulièrement intéressant pour le jeune attaquant.

Cahuzac vient de montrer avec Mesloub qu’un jeune performant peut rapidement obtenir sa chance. De son côté, Seddik continue de répondre présent : avec Lens, en Youth League, avec le groupe Élite et désormais avec l’Algérie U20.

Le tournoi UNAF va d’ailleurs lui offrir plusieurs nouvelles occasions de se montrer. Après la Tunisie, l’Algérie doit encore affronter la Libye, le Maroc puis l’Égypte, avec une qualification pour la CAN U20 en jeu.

Alors non, la prochaine petite merveille du RC Lens qui pourrait faire de l’œil à Yannick Cahuzac n’est peut-être pas Mesloub. Elle s’appelle Mohamed Seddik.

RC Lens

Actu foot RC Lens : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos RC Lens : toutes les infos foot