RC Lens Mercato : deux nouvelles signatures bouclées en pleine trêve

Le RC Lens continue de miser sur sa formation : Yanis Niakaté et Kamille Parmentier-Ducrocq vont poursuivre leur développement sous les couleurs sang et or.

Alors que les regards sont habituellement tournés vers le mercato de l’équipe première, le RC Lens continue de travailler en coulisses. Le Racing vient d’officialiser deux nouveaux engagements concernant de jeunes attaquants de sa formation.

Arrivé à Lens il y a une saison, Yanis Niakaté va continuer sa progression au sein de la Gaillette. Le jeune attaquant évoluera avec le groupe U17 du Racing lors de la saison 2026-2027. Il a d’ailleurs déjà été utilisé avec les U17 en début de saison et s’est illustré en championnat, notamment lors de la victoire face à Feignies-Aulnoye.

Le RC Lens a également officialisé la poursuite du parcours de Kamille Parmentier-Ducrocq. Présent au Racing depuis sept saisons, le jeune Sang et Or, véritable produit de la région, évoluera cette saison avec le groupe U15.

Une nouvelle étape

Une nouvelle étape commence donc pour les deux attaquants, avec le même objectif : poursuivre leur progression et se rapprocher, à terme, du plus haut niveau au sein du RC Lens.

Le début de saison confirme en tout cas la dynamique des équipes de jeunes artésiennes : les U17 du Racing avaient notamment signé deux victoires lors de leurs deux premières journées de championnat 2026-2027.