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FRANCE

RC Lens : Haise tient son Mezian Mesloub au Stade Rennais ! 

Par Bastien Aubert - 23 Sep 2026, 11:40
Franck Haise (Stade Rennais)

Si Franck Haise souhaite éviter une Lepaul dépendance au Stade Rennais, un tout jeune buteur cartonne depuis le début de la saison. 

Franck Haise tient peut-être une nouvelle pépite sous la main. Alors que le Stade Rennais cherche encore à trouver la bonne formule offensivement, un tout jeune attaquant fait parler de lui avec les équipes de catégorie inférieure.

Hanyurwinama cartonne au Stade Rennais 

Son nom ? Thyméo Hanyurwinama Ferreira Cruz. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne perd pas de temps. Dimanche, le jeune attaquant du Stade Rennais a encore fait trembler les filets. Mais son but ne restera pas comme un simple but parmi tant d’autres.

À seulement 14 ans, 5 mois et 14 jours, Thyméo Hanyurwinama Ferreira Cruz est devenu le plus jeune buteur des U17 Nationaux sur les douze dernières générations. Une performance XXL pour un joueur né en 2012. Il devance notamment plusieurs joueurs qui ont depuis réussi à se faire une place dans le football professionnel, comme L.Ugochukwu, Kadile, Limon ou encore M.L. Camara.

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Mesloub a ouvert la voie au RC Lens 

Forcément, cette performance interpelle du côté du Stade Rennais. Franck Haise dispose déjà d’un effectif riche en jeunes talents. Mais l’émergence de Thyméo Hanyurwinama Ferreira Cruz pourrait rapidement attirer l’attention du staff professionnel si le jeune attaquant poursuit sur cette dynamique. Pas question évidemment de brûler les étapes. À 14 ans, le Rennais doit encore poursuivre sa formation et accumuler les expériences avec les catégories de jeunes. Mais ses statistiques et sa précocité montrent déjà qu’un profil particulièrement intéressant se trouve au centre de formation.

Et le Stade Rennais sait désormais qu’il peut compter sur son centre pour faire émerger des joueurs très tôt. La preuve avec Mezian Mesloub. À seulement 16 ans, le jeune Lensois s’est déjà installé comme titulaire avec le RC Lens. Un exemple forcément inspirant pour les jeunes pousses rennaises. Alors, Thyméo Hanyurwinama Ferreira Cruz connaîtra-t-il une trajectoire similaire ? Il est évidemment beaucoup trop tôt pour l’affirmer mais une chose est certaine : son nom commence sérieusement à circuler.

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