Pour avoir exprimé son amour pour la France, Estéban Lepaul (Stade Rennais, 26 ans) s’est exposé à des représailles qui ne laisse plus personne indifférent sur le plan sociétal.

Estéban Lepaul se retrouve au cœur d’une polémique qui dépasse désormais largement le cadre du football. Appelé pour la première fois en équipe de France par Zinédine Zidane, l’attaquant du Stade Rennais avait marqué les esprits par ses déclarations sur son attachement aux Bleus et à la France.

Lepaul encore ciblé sur les réseaux sociaux

Le joueur de 26 ans avait notamment raconté son attachement ancien à La Marseillaise, expliquant qu’il la chantait depuis son enfance. « Je kiffe ce pays », avait-il également lancé au moment d’évoquer sa première convocation avec les Bleus. Il avait surtout décrit le fait de représenter son pays comme l’accomplissement ultime pour un footballeur.

Ces déclarations ont depuis suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Le joueur de 26 ans a notamment été pris à partie par certains internautes, avec des accusations à caractère politique visant son attachement affiché à la France et son interprétation de La Marseillaise.

Une séquence qui a rapidement dépassé le simple cadre sportif. Face à l’ampleur des réactions, Pierre Ménès a lui aussi réagi, dénonçant les critiques visant l’attaquant du Stade Rennais. « Lepaul insulté parce qu’il chante la Marseillaise. Aimer la France c’est être facho… », a notamment écrit l’ancien journaliste. Une prise de position qui illustre la dimension désormais sociétale prise par cette polémique.

Aphatie prend également la défense du buteur du Stade Rennais

Le sujet a également été évoqué dans Quotidien, sur TMC, avec Jean-Michel Aphatie. Le chroniqueur politique a commenté les propos du nouvel international français et affiché son soutien à son expression patriotique. Le débat dépasse ainsi largement les performances d’Estéban Lepaul sur les terrains.

Arrivé au Stade Rennais à l’été 2025 en provenance d’Angers, l’attaquant s’est rapidement imposé comme l’un des hommes forts du club breton. Il a terminé la saison 2025-2026 avec 21 buts en Ligue 1, ce qui lui a permis de terminer meilleur buteur du championnat. Sur le terrain, il aura désormais l’occasion de répondre par les actes, avec l’objectif de s’imposer durablement chez les Bleus.