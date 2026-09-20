Stade Rennais : Lepaul prépare un drôle de moment pour sa première chez les Bleus

Estéban Lepaul va découvrir les Bleus avec un bizutage qui s’annonce déjà très rythmé, puisque l’attaquant du Stade Rennais a une valeur sûre pour son passage en musique.

La première convocation d’Estéban Lepaul en équipe de France est encore toute fraîche, mais le buteur du Stade Rennais semble déjà savoir comment il compte marquer les esprits à Clairefontaine.

Appelé pour la première fois par Zinédine Zidane dans la liste des Bleus, l’attaquant de 26 ans va rejoindre le rassemblement tricolore ce lundi. Une nouvelle étape dans l’ascension spectaculaire du Rennais, meilleur buteur de Ligue 1 la saison dernière avec 21 réalisations.

Lepaul a déjà choisi sa chanson

Et pour son traditionnel bizutage musical, Estéban Lepaul ne compte visiblement pas improviser. Interrogé par RMC Sport, le Rennais a expliqué qu’il chantait toujours « Pitbull » de Booba, un morceau de 2006 qu’il présente comme sa « valeur sûre » depuis plusieurs années.

Une préférence qui devrait forcément faire réagir ses nouveaux coéquipiers en équipe de France. Entre la pression d’une première sélection et l’ambiance du vestiaire, Lepaul aura donc déjà une petite idée de ce qui l’attend pour son arrivée chez les Bleus.

Le buteur rennais a par ailleurs confié toute son émotion sur RMC : «Je n’arrive pas à reculons mais en me disant que je suis légitime d’être ici. Si j’ai été convoqué par le coach, c’est qu’il y a une raison et qu’il a confiance en moi. Malgré les grandes stars qui animent cette attaque, il a estimé que je pouvais avoir mon rôle à jouer. J’ai la chance d’arriver dans un groupe où je connais du monde. Je suis rassuré pour cette arrivée (…) Je vais prendre le temps de jeu qu’on me donnera. Je vais y aller et profiter, vivre à fond cette expérience incroyable. Ça représente quelque chose d’extraordinaire (d’être entraîné par Zidane). On sait tout ce qu’il représente au niveau du foot français. J’ai envie qu’il pense que je suis un joueur qui travaille, qui est à l’écoute. La notion de plaisir est importante.»

Une première sélection très attendue

Estéban Lepaul arrive en équipe de France avec un parcours peu commun. Il évoluait encore dans le monde amateur il y a quelques années avant de s’imposer en Ligue 1 avec Angers puis Rennes. Sa saison 2025-2026 exceptionnelle lui a finalement ouvert les portes des Bleus.

Pour sa première liste, Zinédine Zidane a également retenu plusieurs joueurs passés par la formation rennaise, dont Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Eduardo Camavinga, Jérémy Jacquet, Adrien Truffert, Andy Diouf et Lucas Da Cunha.

Reste désormais à savoir si Lepaul aura l’occasion de faire ses débuts sur le terrain. Mais une chose est déjà certaine : pour son bizutage, le Rennais semble avoir trouvé la bande-son.