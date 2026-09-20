OM : c’est confirmé pour la démission de Bruno Genesio !

Bruno Genesio n’écarte pas totalement écarté l’idée de quitter l’OM, alors que les tensions avec sa direction avaient déjà été fortes autour du dossier Igor Paixão.

La situation reste tendue à Marseille. Selon les informations révélées ce dimanche sur Canal+, Bruno Genesio serait particulièrement agacé par certaines promesses qui n’auraient pas été tenues par ses dirigeants et n’exclurait plus, en privé, de présenter sa démission en fonction des prochains résultats.

Cette possibilité ne sortirait toutefois pas de nulle part. Dès la fin du mois d’août, le cas Igor Paixão avait provoqué de fortes tensions entre l’entraîneur et la direction de l’OM. Genesio avait alors été interrogé directement sur les informations selon lesquelles il aurait mis sa démission dans la balance pour conserver l’ailier brésilien.

À l’époque, le technicien avait calmé le jeu, assurant qu’il n’y avait « pas d’actualité » concernant une éventuelle démission. Il avait néanmoins reconnu que perdre ses meilleurs joueurs sans pouvoir les remplacer rendrait le projet marseillais beaucoup plus difficile à mener.

Le Classique fatal à Genesio ?

Quelques jours plus tard, le président Stéphane Richard avait lui-même reconnu que l’OM avait été « pas loin du point de rupture » avec Genesio durant l’été, notamment en raison du dossier Paixão. Le dirigeant avait toutefois affirmé que l’entraîneur n’avait jamais menacé de démissionner. Finalement, l’OM a conservé Paixão après un mercato particulièrement tendu, Genesio et Grégory Lorenzi ayant notamment œuvré pour empêcher son départ.

Mais avec les mauvais résultats actuels et une situation sportive devenue très compliquée, la question de l’avenir de Bruno Genesio revient donc au premier plan. Une démission n’est pas actée à ce stade, mais l’hypothèse serait désormais envisagée en interne si la situation ne s’améliore pas. Et elle pourrait même se dégrader en fonction du résultat de l’OM face au PSG pour le Classique ce dimanche soir.