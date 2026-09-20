PSG, OM : le verdict est tombé pour Hakimi avant le Classique

Le PSG a communiqué son groupe pour le Classique face à l’OM. Après plusieurs jours d’incertitude, le verdict est défavorable pour Achraf Hakimi, tandis que Lucas Hernandez manque également à l’appel.

Hakimi finalement forfait contre l’OM

On vous en parlait vendredi : une excellente nouvelle semblait se profiler pour le PSG avec la reprise individuelle d’Achraf Hakimi. Celle-ci laissait entrevoir un possible retour du latéral droit pour le choc face à l’OM.

Deux jours plus tard, l’espoir s’est définitivement envolé. Le groupe parisien communiqué ce dimanche apporte un verdict officiel et daté : l’international marocain est forfait pour le Classique. Son nom ne figure pas parmi les joueurs convoqués pour cette affiche très attendue.

Cette absence constitue un coup dur pour le PSG. Achraf Hakimi occupe une place importante dans le couloir droit parisien, mais son retour à l’entraînement individuel n’aura donc pas suffi pour lui permettre de retrouver la compétition à l’occasion de ce rendez-vous.

Lucas Hernandez également absent du groupe

Achraf Hakimi n’est pas le seul défenseur à manquer à l’appel. Lucas Hernandez est lui aussi absent de la liste retenue par le PSG. Le club de la capitale n’a pas apporté, dans cette annonce, de précision supplémentaire sur la raison de son absence ni sur la durée éventuelle de son indisponibilité.

Le PSG a dévoilé son groupe pour le Classique : Achraf Hakimi est forfait et Lucas Hernandez est également absent. — @ActuFoot_ https://twitter.com/ActuFoot_/status/2101607555206095299

Ces deux forfaits réduisent les possibilités dans le secteur défensif avant le déplacement chez le rival marseillais. Le cas d’Hakimi retient forcément davantage l’attention puisque sa reprise individuelle avait relancé l’optimisme ces derniers jours. Le PSG a finalement choisi de ne pas le convoquer.

Une incertitude désormais levée avant le Classique

Le feuilleton est donc terminé à l’approche d’OM-PSG. Jusqu’à la publication du groupe, la présence du Marocain restait incertaine et sa reprise pouvait encore laisser espérer une convocation. L’annonce officielle parisienne écarte désormais cette possibilité.

Le staff devra composer sans deux joueurs capables d’évoluer sur les côtés de la défense. Aucun élément communiqué ne permet toutefois d’aller plus loin concernant leur état physique ou la date de leur retour. La seule certitude concerne le Classique : Hakimi et Lucas Hernandez n’en seront pas.

À l’heure de se présenter face à l’OM, Paris devra donc trouver d’autres solutions défensives. Une donnée importante pour ce rendez-vous, alors que le retour espéré d’Achraf Hakimi constituait l’une des principales interrogations de la préparation parisienne.