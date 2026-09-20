OM, PSG : le Classique accompagne une offre à 9 €

Alors que l’OM et le PSG se retrouvent au Vélodrome, la FDJ propose une offre promotionnelle autour de Maxi Goal. Réservé aux nouveaux joueurs, ce bonus permet d’obtenir 9 € de crédit de jeu sous certaines conditions.

Une offre FDJ limitée aux 1 000 premiers inscrits

À l’occasion de la reprise de la Ligue 1, la Française des Jeux a lancé une opération réservée aux nouveaux joueurs. Comme le détaille également Foot Mercato, une prise de jeu Maxi Goal achetée pour une valeur de 3 € permet de recevoir trois Maxi Goal offerts, soit 9 € de crédit de jeu.

Pour en bénéficier, il faut créer un compte sur le site FDJ.fr ou l’application FDJ, puis saisir le code promotionnel « FOOT » au moment de l’inscription. La validation de la pièce d’identité est également indispensable.

Le nouveau joueur doit ensuite réaliser une ou plusieurs prises de jeu pour un montant total minimum de 3 €, dans les sept jours suivant son inscription. L’opération est limitée aux 1 000 premières inscriptions enregistrées entre le 24 août et le 24 septembre 2026.

Deux jeux réunis sur un même ticket

Disponible en ligne et sur l’application, Maxi Goal s’articule autour de deux jeux interactifs et cumulables. Le premier invite le joueur à cliquer sur 14 ballons disposés sur un terrain. La découverte de trois symboles identiques permet de remporter le gain correspondant, avec la possibilité d’en cumuler plusieurs lors d’une même partie.

Le second jeu repose sur un tableau d’affichage. Après avoir cliqué dessus, le joueur gagne la somme indiquée si son score est supérieur à celui de l’équipe adverse. Le gain maximal annoncé atteint 40 000 €.

Un Classique dans un contexte particulier

Cette offre accompagne une période marquée par le retour des grandes affiches de Ligue 1. À 48 heures du Classique entre l’OM et le PSG, environ 4 000 places restaient notamment disponibles au Vélodrome, avec des tarifs compris entre 55 et 225 €. Une situation rare autour de ce rendez-vous.

À 48 heures d’OM-PSG, environ 4 000 billets restaient en vente au Vélodrome, à des prix allant de 55 € à 225 €. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2100900251074801742

La mécanique promotionnelle reste non cumulable avec une autre offre. Les conditions complètes sont disponibles sur FDJ.fr.

Une offre strictement réservée aux majeurs

Les jeux d’argent et de hasard sont interdits aux mineurs. Ils peuvent entraîner des pertes d’argent, des conflits familiaux ou une addiction. Des conseils sont disponibles sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13, numéro non surtaxé.