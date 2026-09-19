Si Bruno Genesio semble motivé pour continuer sa mission à l’OM, Grégory Lorenzi donne plus de doute sur sa continuité à Marseille.

L’été marseillais n’a pas été de tout repos. Et visiblement, les remous du mercato pourraient laisser des traces en interne. D’après Le Parisien, Grégory Lorenzi aurait été déçu par la gestion globale du recrutement de l’OM et par la manière dont certaines décisions ont été prises.

Lorenzi frustré par son rôle à l’OM ?

Le principal problème concernerait son périmètre d’action. Arrivé avec l’ambition de participer activement à la construction de l’effectif marseillais, Lorenzi aurait rapidement constaté que ses prérogatives étaient moins importantes qu’espéré. Selon Le Parisien, le directeur sportif aurait notamment le sentiment que certaines personnes empiètent sur son travail.

Une situation qui pèserait forcément dans sa réflexion sur son avenir. Le Corse aurait également du mal à trouver sa place dans l’organigramme de l’OM. En interne, il aurait compris qu’il ne disposait pas des pleins pouvoirs espérés au moment de son arrivée. Un constat qui pourrait l’amener à s’interroger sur la suite de son aventure dans la cité phocéenne.

Une situation à surveiller de près à l’OM

Pour l’heure, rien n’indique que Grégory Lorenzi ait pris la décision de quitter Marseille mais les tensions autour de son rôle pourraient devenir un véritable sujet dans les prochaines semaines. Cette situation contraste avec celle de Bruno Genesio. L’entraîneur marseillais, lui, semble toujours motivé à l’idée de poursuivre son travail et de s’inscrire dans la durée avec l’OM.

À Marseille, la stabilité pourrait donc être davantage menacée dans les bureaux que sur le banc. Et si Lorenzi venait réellement à remettre son avenir en question, Stéphane Richard et la direction olympienne devraient rapidement gérer un dossier particulièrement sensible.