La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

En cas de nouvelle désillusion à Boulogne (14h), le FC Nantes se réserve le droit de recruter un joker pendant la trêve internationale.

Le FC Nantes pourrait profiter de la trêve internationale pour renforcer son secteur offensif. Après un début de saison poussif sur le plan offensif, la question d’un renfort pourrait en effet rapidement revenir sur la table de la famille Kita.

Le FC Nantes songe déjà à un renfort offensif

Grégory Poirier semble pour l’heure accorder sa confiance au duo composé de Thomas Robinet et Mathieu Cafaro mais les résultats ne sont pas encore à la hauteur des attentes. Emmanuel Merceron a justement évoqué cette possibilité. « La vraie actualité est ailleurs, mais si le FC Nantes est encore à la peine offensivement demain à Boulogne, il se pourrait bien que le club regarde les joueurs offensifs libres ou dispo en joker », a-t-il expliqué sur X.

Le résultat et surtout le contenu proposé à Boulogne pourraient donc avoir leur importance dans la réflexion nantaise. Si les difficultés offensives se confirmaient, le FC Nantes pourrait ainsi commencer à explorer différentes pistes afin d’apporter davantage de solutions à Poirier. Pour l’instant, aucune arrivée n’est actée et le club semble surtout vouloir observer l’évolution de la situation. Le rendez-vous de Boulogne pourrait néanmoins constituer un premier indicateur.

Robinet et Cafaro déjà sous pression au FC Nantes

Face à cette situation, Thomas Robinet et Mathieu Cafaro occupent une place centrale. Les deux hommes devraient une nouvelle fois être associés à la pointe de l’attaque, avec la volonté de enfin débloquer une situation qui inquiète. Grégory Poirier leur maintient pour le moment sa confiance.

Mais en cas de nouvelle prestation offensive décevante, la direction pourrait être amenée à réagir. La trêve internationale offrirait alors une fenêtre intéressante pour étudier le marché des joueurs offensifs libres ou susceptibles d’être recrutés comme jokers. Reste désormais à savoir si le FC Nantes aura réellement besoin de l’utiliser.