Fraîchement nommé sur le banc du RC Lens, Yannick Cahuzac s’est incliné pour sa grande première à Monaco (1-2).

Pour sa grande première sur le banc du RC Lens, Yannick Cahuzac aurait évidemment préféré repartir de Monaco avec les trois points. Les Sang et Or se sont finalement inclinés (1-2), au terme d’une rencontre où ils ont pourtant montré de belles ressources pour revenir dans le match.

Cahuzac défend immédiatement Gradit

Après avoir égalisé, les Lensois ont finalement craqué sur un deuxième but monégasque qui a notamment laissé Jonathan Gradit inconsolable au coup de sifflet final. Entré en jeu et plutôt convaincant jusque-là, le défenseur s’est retrouvé impliqué sur cette action et a eu beaucoup de mal à digérer le scénario. Cahuzac n’a toutefois pas souhaité accabler son joueur. En conférence de presse, le nouvel entraîneur lensois a rapidement pris la défense de Gradit en rappelant que son entrée avait été satisfaisante.

« Jo a fait une bonne entrée », a assuré Cahuzac, avant de revenir sur l’action du deuxième but monégasque : « Ce qui s’est passé, c’est dans le jeu. Il est au duel et ça tape son épaule. » Un discours important pour le défenseur, qui pouvait difficilement masquer sa déception après la rencontre. Cahuzac a donc préféré replacer cette erreur dans le contexte du match plutôt que d’en faire porter la responsabilité à son joueur. Michaël Cuisance a lui aussi apporté son soutien à son coéquipier. « On ne lui en veut surtout pas. On encaisse un but un peu triste mais ça arrive », a expliqué le milieu du RC Lens.

Cahuzac a apprécié ses remplaçants au RC Lens

Malgré la défaite, Cahuzac a également retenu plusieurs éléments positifs de cette première rencontre. Le technicien a notamment apprécié l’impact des joueurs entrés en cours de partie. « Je suis très content de mes rentrants et ça montre qu’on a un groupe soudé », a-t-il souligné. Un premier constat intéressant pour le nouvel entraîneur, qui devra rapidement créer une dynamique collective et pouvoir compter sur l’ensemble de son effectif.

À Monaco, plusieurs joueurs ont donc montré qu’ils pouvaient apporter lorsqu’ils étaient appelés à entrer en jeu. Cahuzac a également expliqué avoir vécu cette première avec sérénité : « Moi, je me suis senti assez serein, j’étais focus sur le match, mon équipe, trouver les solutions. » Le résultat n’est donc pas celui espéré, mais le technicien lensois préfère déjà se projeter sur la suite. Quant à Gradit, il pourra compter sur le soutien de son entraîneur et de ses partenaires pour tourner rapidement la page de cette action malheureuse.