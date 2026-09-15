Après son match nul spectaculaire au Mans (2-2), le RC Lens a suscité quelques critiques. Mais le contexte dans lequel les Sang et Or évoluent depuis le début de saison mérite aussi d’être pris en compte.

Le RC Lens n’a pas encore trouvé sa vitesse de croisière. Avec quatre points pris lors des quatre premières journées de Ligue 1, le bilan comptable est forcément perfectible pour une équipe qui ambitionne de jouer les premiers rôles.

Des recrues encore en adaptation au RC Lens

Réduire le début de saison du RC Lens aux seuls résultats serait probablement trop simpliste. Car Dino Toppmöller doit composer avec un effectif encore en construction, plusieurs absences et des joueurs qui découvrent leur nouvel environnement. Journaliste à Canal+, Lucas Colin a notamment rappelé que plusieurs cadres ne sont pas encore capables d’enchaîner les matches complets : « Gradit et Todibo ne peuvent pas encore enchaîner 90 minutes, Mesloub et Édouard non plus. Ganiou, Baidoo, Saud, Titraoui et Nawrocki sont absents. » Une situation qui limite forcément les possibilités du technicien allemand. Au Mans, Lens a ainsi dû bricoler en défense. « Hier, tu joues avec Udol en DCG et Antonio, 18 ans, dans le rôle du patron », souligne encore Lucas Colin.

Un contexte loin d’être idéal pour une équipe qui doit également gérer son calendrier européen. Le problème ne concerne pas uniquement les absences. Plusieurs recrues doivent encore s’adapter au football français et aux exigences de leur nouvel entraîneur. Colin cite notamment Kadile et Skóraś, tandis que Michael Cuisance connaît lui aussi des débuts compliqués : « Ajoutez à ça Kadile et Skóraś qui doivent s’adapter, Cuisance encore en difficulté et Toppmöller qui découvre la Ligue 1. » Autrement dit, le RC Lens possède encore une marge de progression importante. Et c’est précisément ce qui peut rendre les prochaines semaines particulièrement intéressantes.

Toppmöller commence déjà à trouver des solutions

Malgré toutes ces difficultés, Colin refuse de tomber dans le pessimisme. Le journaliste de Canal+ estime même que Dino Toppmöller a déjà montré sa capacité à corriger certaines choses en cours de rencontre : « Gardons le positif : Toppmöller s’est adapté tactiquement, Haidara a fait du bien. » Une évolution importante pour un entraîneur qui découvre la Ligue 1 et doit encore apprendre à gérer un championnat particulièrement exigeant.

Le match au Mans a surtout montré que Lens était capable de réagir après une première période ratée. Les entrées de plusieurs joueurs ont également changé le visage des Sang et Or. Lucas Colin retient notamment les prestations de Mezian Mesloub et Thorgan Hazard mais l’autre satisfaction concerne surtout Ivanović. Des signaux intéressants pour Toppmöller à l’approche des prochaines échéances.

Le RC Lens peut déjà regarder vers le haut

Le dernier argument avancé par Lucas Colin est peut-être le plus intéressant. Selon le journaliste, le RC Lens occupe la sixième place en termes d’expected points. Un indicateur qui suggère que le classement actuel ne reflète pas nécessairement tout le potentiel des Sang et Or : « Franchement, il y a de quoi être optimiste. » Le message est donc clair. Lens doit encore progresser, notamment dans la gestion de ses entames de matches et dans l’intégration de ses nouvelles recrues.

Mais l’effectif va progressivement récupérer des joueurs, tandis que certains éléments vont monter en puissance. Avant l’AS Monaco, les Sang et Or peuvent donc retenir plusieurs éléments positifs. Et si Toppmöller parvient à exploiter tout ce potentiel lorsque son groupe sera enfin au complet, le visage du RC Lens pourrait rapidement devenir beaucoup plus séduisant.