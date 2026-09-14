Dino Toppmöller n’a pas caché sa colère après le match nul ramené par le RC Lens du Mans ce dimanche dans le cadre de la 4e journée de Ligue 1 (2-2).

Le RC Lens pensait peut-être avoir fait le plus dur après son incroyable victoire à Prague en Ligue des champions. Quatre jours après avoir renversé le Slavia Prague (3-2) grâce à deux buts dans le temps additionnel, les Sang et Or ont vécu un tout autre scénario au Mans.

La première période du RC Lens a mis Toppmöller hors de lui

Menés 2-0, ils ont dû puiser dans leurs ressources pour revenir à hauteur et éviter une nouvelle défaite en Ligue 1 mais Dino Toppmöller n’a clairement pas apprécié ce qu’il a vu. Le technicien du RC Lens a reconnu avoir été particulièrement remonté dans le vestiaire à la pause. « J’étais très fâché », a-t-il expliqué après la rencontre. Avant d’ajouter : « D’ordinaire, je vous réponds. Mais là, c’est mieux de ne pas vous dire ce que j’ai dit aux joueurs. » Un message suffisamment clair sur l’ambiance dans le vestiaire lensois.

Pour Toppmöller, la fatigue liée au déplacement européen à Prague et l’enchaînement des matches ne peuvent pas tout justifier. « On n’est pas contents du résultat, et surtout pas de la première période, ratée complètement. OK, avec la fatigue, le voyage à Prague et six matches déjà disputés. Mais on ne peut pas commencer un match comme ça. »

Trois joueurs du RC Lens sortis à la pause

La colère de l’entraîneur s’est également traduite concrètement sur le terrain. Michal Skoras, Michael Cuisance et Odsonne Édouard ont tous été remplacés dès la mi-temps. Ces trois changements ont clairement contribué au réveil du RC Lens, qui a ensuite réussi à revenir dans la partie. Il serait toutefois excessif d’en déduire que les trois joueurs sont définitivement ciblés par leur entraîneur. Le contexte particulier de la rencontre et l’exigence de réaction immédiate expliquent aussi ces choix mais leur sortie précoce constitue forcément un signal à prendre en compte.

Une nouvelle fois, le RC Lens a pu mesurer l’importance de sa profondeur de banc. Après une première période totalement manquée, les entrants ont permis aux Sang et Or de retrouver davantage d’intensité et de caractère. Quelques jours plus tôt, Dino Toppmöller avait déjà pu constater l’impact de ses remplaçants à Prague. Face au Slavia, les changements avaient complètement transformé le scénario de la rencontre, avant les buts d’Abdallah Sima, Florian Thauvin et Ruben Aguilar dans une fin de match complètement folle. Au Mans, le scénario a encore confirmé que le Racing possède des solutions mais aussi que Toppmöller attend beaucoup plus de ses titulaires.