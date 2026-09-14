Après avoir lâché des vérités crues à Rennes sur la situation de l’OM, Bruno Genesio se retrouve aujourd’hui dans l’oeil du cyclone.

Le climat se dégrade à Marseille. Arrivé avec l’ambition d’installer un projet stable, Bruno Genesio se retrouve déjà au cœur de plusieurs tensions. Après la défaite de l’OM à Rennes, l’entraîneur phocéen a de nouveau fait passer des messages très clairs sur la situation de son équipe. Et ces prises de parole commencent forcément à interroger sur sa relation avec sa direction.

Une crispation entre Genesio et McCourt ?

Depuis plusieurs semaines, Bruno Genesio n’hésite effectivement plus à exprimer publiquement ses désaccords. L’un des premiers épisodes concernait Pierre-Emile Højbjerg. Après le refus du Danois de rejoindre Newcastle, Frank McCourt avait décidé de lui retirer le brassard de capitaine. Une décision qui n’avait pas été accueillie sans réserves par le technicien marseillais. Genesio avait également laissé entendre que son avenir pourrait être remis en question si Igor Paixão venait à quitter Marseille. Le Brésilien est finalement resté, mais l’épisode avait déjà illustré la volonté du coach de défendre certaines de ses positions.

Désormais, c’est le mercato et les ambitions sportives de l’OM qui se retrouvent au centre du débat. Selon L’Équipe, Bruno Genesio resterait en phase avec la direction sportive du club. La situation serait en revanche beaucoup plus tendue avec Frank McCourt. L’entraîneur ne souhaiterait surtout pas être tenu pour seul responsable d’une éventuelle baisse des ambitions de l’OM après un mercato sans nouvelle recrue et dans un contexte marqué par de fortes contraintes financières. Un point particulièrement important pour le technicien. Genesio aurait besoin de sentir que la direction assume également les choix opérés durant l’été, notamment sur le plan économique et sportif.

Un départ avant l’hiver évoqué !

Dans ce contexte, certaines voix commencent déjà à envisager un scénario particulièrement radical. Le journaliste marseillais Nordine Ali Said estime notamment que la situation doit rapidement être clarifiée entre les différents dirigeants et l’entraîneur : « Pour moi, si McCourt, Richard et Pep ne crèvent pas l’abcès vite vite, l’OM peut se retrouver sans coach avant la trêve hivernale… » Une prédiction particulièrement forte, qui traduit surtout le niveau de tension perçu autour du club. Mais à ce stade, il ne s’agit évidemment pas d’une annonce de départ.

Toujours selon L’Équipe, les dirigeants marseillais souhaiteraient justement éviter une escalade. L’idée serait de calmer le jeu dans l’immédiat avant de faire un point plus complet lors de la prochaine trêve internationale. Mais le calendrier va d’abord imposer deux rendez-vous particulièrement importants à Genesio et ses joueurs. L’OM doit se déplacer à Besiktas jeudi en Ligue Europa, avant de recevoir le PSG dimanche soir au Vélodrome pour le Classique. Deux rencontres qui pourraient forcément peser sur l’ambiance autour du technicien.