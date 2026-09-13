PSG : Brest verrouille un cadre en pleine soirée d’hommage

Le Stade Brestois a profité de la réception du PSG pour officialiser la prolongation d’Hugo Magnetti. Une annonce originale, glissée au cœur d’une soirée marquée par l’hommage rendu à Éric Roy.

Magnetti prolonge jusqu’en 2029

Alors que la 4e journée de Ligue 1 s’achève ce dimanche à Francis-Le Blé avec le choc entre le Stade Brestois et le PSG, le club finistérien a réglé un dossier important en coulisses. Hugo Magnetti a prolongé son contrat avec les Ty-Zefs jusqu’en 2029.

Le milieu de terrain, élément central du système brestois depuis plusieurs saisons, s’inscrit donc dans la durée. Cette prolongation permet au SB29 de sécuriser l’un de ses tauliers, dont la situation avait notamment suscité un intérêt de l’OM ces derniers mois.

Une annonce originale avant Brest – PSG

Le Stade Brestois n’a pas choisi un communiqué classique pour révéler la nouvelle. Peu avant le coup d’envoi face au PSG, le chiffre 2029 est apparu sur le panneau d’affichage réservé aux changements des arbitres. Une mise en scène rapidement comprise comme la nouvelle date de fin de contrat du joueur.

Officiel : Hugo Magnetti prolonge jusqu’en 2029 à Brest. L’annonce a été effectuée juste avant Brest – PSG. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2099222892110131338

Comme le relève également Foot Mercato, l’officialisation a réservé une petite surprise. Une fausse manipulation a d’abord accompagné cette séquence, sans empêcher le message de passer auprès du public brestois.

Une soirée chargée en émotions à Francis-Le Blé

Cette annonce s’est inscrite dans un contexte particulier. Avant la rencontre, le Stade Brestois a rendu hommage à Éric Roy, donnant à cette soirée une forte dimension émotionnelle. La prolongation de Magnetti est ainsi presque passée entre les gouttes, malgré son importance sportive pour le club.

En conservant son milieu jusqu’en 2029, Brest mise sur la continuité autour d’un joueur déjà parfaitement installé dans son collectif. Le choix du club est clair : protéger l’un des éléments qui incarnent son projet, plutôt que laisser son avenir alimenter de nouvelles spéculations.

Brest sécurise une pièce maîtresse

Aucune donnée financière n’a été communiquée autour de ce nouveau bail. Sa durée constitue néanmoins un signal fort envoyé par la direction brestoise, autant au joueur qu’aux clubs susceptibles de revenir à la charge.

Hugo Magnetti peut désormais se concentrer pleinement sur la saison des Ty-Zefs. Brest, de son côté, profite d’une grande affiche face au champion parisien pour conserver l’un de ses cadres au moins jusqu’en 2029.